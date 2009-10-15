Киев. 15 октября. УНИАН. Ассоциация «Укрпапир» настаивает на необходимости строительства в Украине целлюлозно-бумажного комбината. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор ассоциации Эдуард ЛИТВАК.

По его словам, страна до сих пор не имеет собственного целлюлозно-бумажного комбината.

«Страна, которая хочет иметь собственное обеспечение всей потребности картонно-бумажной продукции, должна иметь и собственную сырьевую базу», - заявил он. Э.ЛИТВАК добавил, что ассоциация проработала вопрос строительства такого комбината, вплоть до уровня местных властей.

«Мы совместно с проектным институтом разработали технико-экономическое обоснование строительства такого завода. Была выбрана промышленная площадка для его строительства в Волынской области, были определены его основные параметры – это мощность не менее 300 тыс. тонн целлюлозы в год. При этом, в прежние годы украинские бумажные предприятия потребляли около 280 тыс. тонн целлюлозы в год. Стоимость такого завода по сегодняшним оценкам составляет порядка 750-800 млн. евро. Но это предприятие, которое мы видим как комплекс, как комбинат в составе целлюлозного производства и производства печатных видов бумаг, что нам сегодня крайне необходимо», - пояснил Э.ЛИТВАК.

При этом он отметил, что Министерство промышленной политики получило от Министерства финансов заключение о «временной нецелесообразности рассмотрения данного вопроса в свете существующего финансово-экономического кризиса».

«Мы считаем, что это неправильно. Надо предпринимать все меры по развитию экономики», - подчеркнул он.

«А время, когда мы приступим к реальному воплощению этого проекта, зависит от принятия политического решения по этому вопросу. Только этого нам сегодня не хватает для реализации проекта. Сегодня необходимо сделать хотя бы первый шаг – рассмотреть разработанную министерством концепцию развития производства бумажной продукции и утвердить общегосударственную программу, которая предусматривает строительство этого комбината». – добавил Э.ЛИТВАК.

При этом председатель президиума ассоциации «Укрпапир» Евгений ЛОБАНОВ отметил, что «некоторые министерства, такие как Министерство финансов, отрицательно относятся… Все бояться, что мы потребуем на эту программу государственного финансирования». «Вопрос не в том. Мы хотим получить статус государственной программы только для одного - чтобы на законодательном уровне участвовать в разработке, подготовке и принятии документов, которые касаются отрасли. Мы говорим, что не надо государственное финансирование, нужны государственные гарантии иностранным инвестициям», - пояснил Е.ЛОБАНОВ.