“Артек” и его сотрудники будут защищать свою честь и достоинство в суде – гендиректор

Киев. 15 октября. УНИАН. Международный детский центр “Артек” и его сотрудники будут защищать свою честь и достоинство в суде.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор Государственного предприятия “Международный детский центр “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ.

Гендиректор уточнил, что судебные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации будут поданы от юридического лица – ГП МДЦ “Артек”, от него лично, а также от всех других сотрудников центра, имена которых в контексте причастности к насилию над детьми называют сегодня в своих заявлениях и комментариях некоторые народные депутаты и другие должностные лица.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращение несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября заявлял, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, отдыхавших в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, развелся с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие, неустановленные пока еще лица, осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как развращение.

В свою очередь, генеральный директор ГП МДЦ “Артек” Б.НОВОЖИЛОВ сегодня, 15 октября, категорически заявил о недопустимости увязки территории центра и его сотрудников с фактами насилия над детьми, которые якобы имели место в одной из семей.