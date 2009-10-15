Киевский картонно-бумажный комбинат инвестирует 52 млн. евро в энергосбережение

Киев. 15 октября. УНИАН. ОАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» (ККБК) инвестирует 52 млн. евро в программу энергосбережения.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор ККБК Виталий БАСКО.

По словам В.БАСКО, на сегодняшний день компания реализует проект по строительству ТЭЦ в рамках программы экономии энергоресурсов. «Нашими акционерами принято решение инвестировать в этот проект. Стоимость данного проекта 52 млн. евро. Первые 6 млн. евро мы уже вложили – готова проектная документация, подготовлена площадка, и мы занимаемся строительством», - добавил он.

Он отметил, что это позволит снизить составляющую энергоресурсов в себестоимости продукции, которая на сегодня достигает 30%.