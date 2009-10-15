"Артек" не имеет отношения к скандалу, связанному с насилием в одной из семей – гендиректор

Киев. 15 октября. УНИАН. Международный детский центр “Артек” не имеет никакого отношения к уголовному делу, которое расследуется по фактам насилия над детьми в одной из семей.

Об этом сегодня пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор Государственного предприятия “Международный детский центр “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ.

“Ничего такого на территории центра не происходило, и не могло быть в принципе”, - отметил Б.НОВОЖИЛОВ.

Он не исключил, что увязка территории “Артека”, его сотрудников со скандалом вокруг расследования уголовного дела по фактам насилия над детьми является реализацией технологии «грязной политической борьбы» с целью дискредитации политических оппонентов, а также последующего захвата земель и объектов на южном побережье Крыма.

Б.НОВОЖИЛОВ заметил, что ему известно о расследовании этого уголовного дела, по которому обвиняется в насилии над своими приемными детьми известный журналист, который был редактором журнала “Артек” и отдыхал вместе с этими детьми на территории центра на законных основаниях.

“Я не знаю, и не могу знать, что случилось в этой семье...”, – сказал Б.НОВОЖИЛОВ.

По словам гендиректора, “все дети в “Артеке” в течение 24 часов в сутки находятся на охраняемой территории, под надзором и контролем взрослых”.

Также, сообщил Б.НОВОЖИЛОВ, территорию центра охраняют и контролируют 130 сотрудников милиции и 90 работников гражданской охраны.

“Безопасность ребенка всегда была самым главным приоритетом работы “Артека”, – отметил он.

“Я категорически не допускаю, что дети могли привлекаться к каким-то порносъемкам – это невозможно. Я обращаюсь ко всем, у кого осталась хоть капля совести: мы сегодня убиваем “Артек”, - сказал Б.НОВОЖИЛОВ и добавил, что сотрудники центра «облиты такой грязью, от которой отмыться будет очень сложно».

Он заявил, что “политики, которые распространяют лживую информацию о “Артеке”, ставят под удар не только репутацию центра, но и всего государства”.

По мнению Б.НОВОЖИЛОВА, “первое, что должны сейчас сделать все чиновники и политики, причастные к этому скандалу, это успокоить детей и родителей и сказать: “Артек” является самым безопасным местом в мире для детского отдыха”.