Представители интеллигенции поддерживают инициативу Президента вынести на всенародное обсуждение проект Конституции

Киев. 16 октября. УНИАН. Представители интеллигенции поддерживают инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вынести на всенародное обсуждение проект Конституции Украины.

Об этом представители интеллигенции заявили на пресс-конференции в УНИАН на тему: ”Интеллигенция за свободу, справедливость, демократию и национальные ценности”.

Они отметили, что инициатива Президента является очень своевременной.

В частности, директор Научно-исследовательского института украиноведения, член Союза писателей Украины, заслуженный работник образования Петр КОНОНЕНКО отметил, что полностью поддерживает идею совершенствования Основного Закона.

При этом он напомнил, что украинская Конституция 1996 года была признана одной из лучших в Европе, но “мы пошли путем невыполнения Конституции, а скорее - ее игнорирования, а затем начали ее подправлять”.

По убеждению П.КОНОНЕНКО, в Основном Законе должны быть отображены новейшие взгляды на наше прошлое, нынешнее и будущее.

“Мы имеем проект Конституции, ознакомления с ним дает основания считать, что такой шаг нашему государству крайне необходим, должно быть верховенство не парламента, не правительства, а должно быть верховенство закона, Конституция должна быть действительно регулирующим фактором всего - от семьи до деятельности Президента. И я считаю, что эта инициатива Президента актуальна и очень полезна”, - сказал он.