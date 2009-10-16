Правозащитник Багиров рекомендует СМИ и политикам до решения суда не комментировать скандал вокруг "Артека"

Киев. 16 октября. УНИАН. Председатель правления правозащитной организации "Международная Лига защиты прав граждан Украины" Эдуард БАГИРОВ рекомендует средствам массовой информации и политикам до окончания следствия и решения суда не комментировать скандал, разгоревшийся вокруг детского центра "Артек".

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Давайте мы дадим возможность сначала следствию, а потом суду разобраться во всем. Пока что вся информация - это бездоказательные заявления и ничем не подкрепленные фантазии", - сказал Э.БАГИРОВ.

Вместе с тем он отметил, что из-за таких заявлений имиджу "Артека" нанесен непоправимый ущерб. При этом правозащитник выразил сомнение в том, что детский центр в ближайшее время сможет восстановить свой имидж. "Жаль и очень жаль, что "Артек" не сможет отбелить свое имя ни через год, ни через два, ни через пять", - отметил Э.БАГИРОВ.

В то же время он выразил сомнение в достоверности изложенной многими СМИ и политиками информации о деле относительно растления детей. Свои слова правозащитник объяснил тем, что обвиняемый сейчас в развращении детей Дмитрий П. в начале апреля обратился к нему за правовой помощью для разрешения внутрисемейной проблемы. В частности, супруга обвинила его в развращении дочери, угрожала и шантажировала, чтобы заставить отказаться его от претензий на совместно нажитое движимое и недвижимое имущество.

По словам Э.БАГИРОВА, после того как "Международная Лига защиты прав граждан Украины" начала заниматься этим делом, в адрес ее сотрудников стали поступать угрозы, в т.ч. и по телефону посредством SMS, запугивания "большими связями" от некого Артема Д., сотрудника одного из телеканалов. Исходя из этого, правозащитник допускает, что таким образом "обычный семейный скандал" при содействии некоторых заинтересованных лиц стал достоянием не только Украины, но и вышел за ее пределы, "нанося стране колоссальный урон".

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах растления несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября заявлял, что еще в апреле этого года по делу о растлении двух несовершеннолетних детей, отдыхавших в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, развелся с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие, неустановленные пока лица, осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как развращение.

В свою очередь, генеральный директор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ 15 октября категорически заявил о недопустимости увязки территории центра и его сотрудников с фактами насилия над детьми, которые якобы имели место в одной из семей.