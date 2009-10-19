JOB.ukr.net: за один год - в рекордсмены

Ровно через год после обновления сайт трудоустройства JOB.ukr.net поставил рекорд по посещаемости

12 сентября 2009 года рейтинг bigmir)net зафиксировал рекордную для украинских рекрутинговых сайтов посещаемость: в течение дня на JOB.ukr.net зашло более 100 тысяч пользователей.

«Подобного результата стоило ожидать, - комментирует событие руководитель проекта Александр Слипченко. - Команда JOB.ukr.net упорно трудилась над улучшением функциональности сайта, и за последний год значительно расширила список его преимуществ».

Напомним, что ранее на сайте был запущен обновленный «Блокнот», усовершенствован поиск, внедрена защита от спама и мошенников, а также проведен ряд улучшений на основе предложений пользователей сайта. Кроме того, JOB.ukr.net стал автором уникальной антикризисной модели HR-бюджетирования.

Источник:JOB.ukr.net