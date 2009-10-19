JOB.ukr.net: за один год - в рекордсмены

10:49, 19 октября 2009
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Ровно через год после обновления сайт  трудоустройства JOB.ukr.net поставил рекорд по посещаемости

12 сентября 2009 года рейтинг bigmir)net зафиксировал рекордную для украинских рекрутинговых сайтов посещаемость: в течение дня на JOB.ukr.net  зашло более 100 тысяч  пользователей.

«Подобного результата стоило ожидать, - комментирует событие руководитель проекта Александр Слипченко. - Команда JOB.ukr.net упорно трудилась над улучшением  функциональности сайта, и за последний год  значительно расширила список его  преимуществ».

Напомним, что ранее на сайте был запущен обновленный «Блокнот», усовершенствован поиск, внедрена защита от спама и мошенников, а также проведен ряд улучшений на основе предложений пользователей сайта. Кроме того, JOB.ukr.net стал автором уникальной антикризисной модели HR-бюджетирования.

Источник:JOB.ukr.net

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