Общественный совет информационно-телекоммуникационных технологий призывает политиков принять меры для развития этой отрасли

Киев. 19 октября. УНИАН. Представители Общественного совета информационно-телекоммуникационных технологий призывают политиков и будущих кандидатов в президенты Украины принять меры для развития этой отрасли в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель редакционного комитета Общественного совета Валерий ПЕКАРЬ, член Консультативного совета по вопросам информатизации при парламенте Александр БАРАНОВ, исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещания Екатерина МЯСНИКОВА.

В частности, В.ПЕКАРЬ проинформировал, что 16 октября 24 организации, занимающиеся информационно-коммуникационными технологиями, подписали Меморандум о совместной работе по продвижению в Украине информационных технологий. Кроме того, члены Общественного совета разработали и начали рассылать разным политическим силам напутствия кандидатам в Президенты "О безотлагательных мерах по развитию информационного общества в Украине".

По словам А.БАРАНОВА, в настоящих документах рекомендуются пути разрешения почти 60-ти проблем по вышеупомянутому вопросу. В первую очередь, это касается совершенствования существующих нормативно-правовых актов и принятия новых.

"Сегодня в данном вопросе существуют много проблем в законодательном поле. Например, нет защиты при хранении персональных данных граждан, не урегулированы возможности перехвата спецслужбами информации, которая передается по телекоммуникационным путям и т. п.", - сказал он.

В свою очередь, К. МЯСНИКОВА заметила, что в напутствиях речь идет не только о технических проблемах, но и указываются угрозы свободе слова, очерчивается развитие цифрового и общественного телевидения.

Представители Общественного совета убеждены, что "перестройка информационного общества и развитие ИКТ в Украине возможны только при условии эффективного сотрудничества органов государственной власти, бизнеса и общественности".