КИУ заявляет о возвращении цензуры в СМИ накануне избирательной кампании

Киев. 19 октября. УНИАН. Комитет избирателей Украины обеспокоен процессами, которые можно охарактеризовать как возвращение цензуры в общенациональные и региональные средства массовой информации в последнее время.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

Он отметил, что КИУ уже неоднократно высказывался в отношении засилья в СМИ “заказных” материалов, однако в последнее время начались появляться признаки прямой цензуры.

“Нашу обеспокоенность вызывает фактическое возвращение цензуры в отдельные СМИ. В последний месяц мы получили сигналы из разных региональных и общеукраинских редакций о введении прямой цензуры на упоминание определенных фамилий, на упоминание критической информации об определенных политиках”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его данным, редакторов и топ-менеджеров некоторых изданий “просто обязали ходить на заседание предвыборных штабов”.

“Остается надежда, что, как в свое время журналистская самоорганизация смогла противостоять цензуре, то и когда начнутся серьезное давление и серьезное вмешательство в журналистскую работу, то, возможно, наше журналистское содружество не будет молчать”, - высказал надежду А.ЧЕРНЕНКО.

Он также отметил другой технический момент, связанный с избирательным процессом, а именно - формирование избирательных округов. В КИУ убежденные, что областные советы формально подошли к их формированию.

“Мы увидели, что областные советы подали эти предложения, не напрягаясь. Кто-кто, у кого количество округов не изменились по сравнению с предыдущими выборами, они в таких границах их и подали, остальные – у кого изменилась – нарезали округа как попало”, - сказал председатель правления КИУ.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, есть округа с большим количеством избирательных участков, есть округа с меньшим количеством, но часто округа “нарезались” так, что от участковых до окружных комиссий расстояние иногда превышает 100 км, которые придется преодолевать зимой при гололедице и других плохих погодных условиях. “Это бесконечное затягивание и самого подсчета голосов, и это очень сильно физически истощит членов избирательных комиссий. И, очевидно, чем дольше бюллетени, протоколы будут ехать от участка в округ, тем больше будет искушения, возможностей где-то заехать в администрацию, где-то вмешаться в этот процесс, и таким образом как-то изменить данные”, - отметил А.ЧЕРНЕНКО.

По его убеждению, если ЦИК “безоговорочно прислушается к советам местных советов” и не внесет свои коррективы, нормальный избирательный процесс не будет организован.