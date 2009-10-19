В КИУ прогнозируют на этих президентских выборах “распыленный” админресурс
Киев. 19 октября. УНИАН. Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО прогнозирует, что административный ресурс на президентских выборах будет “распыленным”.
Об этом А.ЧЕРНЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
“Есть мэры, которые в командах разных кандидатов, есть ректоры вузов... Фактически админресурс будет распыленным. Будет работать на четырех, а то и сразу на пять кандидатов. Представители правоохранительных органов так же: милиция - за одних, прокуратура - за других. Поэтому и давления государственного, такого “катка” административного, который был в 2004 году, очевидно, на этих выборах уже не будет”, - сказал председатель правления КИУ.
По его словам, будут много “локальных мелких админресурсов”, которые не столько будут жать на избирателей, сколько просто способствовать созданию благоприятных условий для того или иного кандидата.