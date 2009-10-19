Кармазин призывает руководителей правоохранительных органов сделать невозможной утечку в СМИ подробностей расследуемых уголовных дел

16:53, 19 октября 2009
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Киев. 19 октября. УНИАН. Народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам правосудия Юрий КАРМАЗИН призывает руководителей прокуратуры и правоохранительных органов приложить усилия и сделать невозможной утечку в СМИ подробностей уголовных дел, которые находятся в производстве.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя течение событий вокруг расследования уголовного дела, связанного с развращением детей в Крыму.

"Хотел бы призывать руководителей Генеральной прокуратуры Украины, МВД и СБУ, чтобы они как можно быстрее провели совместное совещание и сделали невозможной утечку документов уголовных дел в средства массовой информации", - сказал Ю.КАРМАЗИН.

При этом он выразил убеждение, что "каждый дознаватель, следователь или представитель СБУ, который допустил утечку служебной информации, должен быть уволен немедленно именно за это".

 

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