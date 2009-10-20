Киев. 20 октября. УНИАН. Михаил БРОДСКИЙ заявляет, что будет баллотироваться на пост Президента Украины на выборах, назначенных на 17 января 2010 г.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам М.БРОДСКОГО, он имеет две основные причины, побудившие его идти кандидатом в Президенты.

“Я бы хотел, чтобы люди знали правду, и я буду на всех выборах пропагандировать правду о том, что делается сегодня в стране, что было вчера, и как надо жить завтра. А также - правду обо всех кандидатах. Я никого не поддерживаю”, - сказал М.БРОДСКИЙ, рассказывая о первой причине. Он подчеркнул, что уже 17 лет в политике и всегда был в оппозиции. “И чувствую в себе такую миссию и в дальнейшем”, - добавил политик.

Второй причиной, по его словам, является донести к украинцам идеи либерализма, которые он поддерживает и пропагандирует. “Я очень хочу, воспользовавшись этими выборами, больше всего донести людям этих идей, чтобы они понимали, что жить в государстве, где никто не платит налоги, где 80% ВВП проходит в тени, так жить дальше мы не можем”, - отметил претендент на пост Президента Украины.

М.БРОДСКИЙ сообщил, что сам возглавит свой избирательный штаб и будет вести свою избирательную кампанию. Относительно ее финансирования сказал: “Я продал акции в прошлом году. У меня есть деньги, и я на свои деньги сам себя профинансирую”. По словам М.БРОДСКОГО, на избирательную кампанию он планирует потратить около 4 млн. грн.: “Я продал акций на 12 млн. грн. Думаю, что миллиона 4 грн. хватит – 2,5млн. грн. - на регистрацию, 1,5 млн. грн. – на агитацию”.

Как кандидат в Президенты он собирается донести свою позицию, принимая участие в различных телепроектах, интервью и с помощью распространения агитации. Кроме того, М.БРОДСКИЙ планирует проводить непосредственные встречи с избирателями, для чего осуществит предвыборный тур, но только по большим городам и областным центрам.

Он выразил убеждение, что во время нынешней избирательной кампании грязные технологии не помогут ни одному из кандидатов, поскольку народу это уже мало интересно. Вместо этого М.БРОДСКИЙ уверен, что каждый кандидат должен рассказать, как, по его мнению, страна должна выйти из нынешнего кризиса.

“Я против, чтобы на этих выборах использовались грязные технологии. Поэтому я буду помогать избирателям всегда, когда будет ложь о ТИМОШЕНКО, или когда будет ложь против ЯНУКОВИЧА, или ложь о ЯЦЕНЮКЕ, ТИГИПКе или других кандидатах. Думаю, что сегодня, когда страна переживает кризис, когда люди ждут от власти помощи в выходе из кризиса, сегодня главное – услышать от кандидатов, как они, если их изберут Президентом, будут выходить из этого кризиса. А грязные технологии я предлагаю оставить в 2004 г., 2005 г... Я не думаю, что грязные технологии кому-то помогут победить на этих выборах”, - сказал М.БРОДСКИЙ.

Относительно своего виденья выхода из кризиса, он сказал, что прежде всего, необходимо направить усилия на борьбу с коррупцией и неуплатой налогов, а “власть должна стать открытой”.

На вопрос, какой процент голосов избирателей он рассчитывает получить в первом туре, М.БРОДСКИЙ сказал: “Меня устроит 1%”.

Передать в ЦИК свои документы для регистрации кандидатом на пост Президента Украины М.БРОДСКИЙ намерен в четверг, 22 октября.