Руководство Шевченковского райсовета Киева проводит незаконную приватизацию помещений школ и клубов - депутат совета

Киев. 21 октября. УНИАН. Депутат Шевченковского районного совета Киева Татьяна ДОНЕЦ заявляет, что руководство Шевченковского райсовета проводит в районе незаконную приватизацию территорий школ, помещений интернатов, детских клубов и ЖЭКов.

Об этом Т.ДОНЕЦ сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“То, что происходит сегодня в нашем районе, - это непросто аморально, это противозаконно”, - сказала она, напомнив, что законом запрещено приватизировать объекты образования.

По словам депутата райсовета, на сегодня почти закрыта школа-интернат № 3 для детей-сирот в святи с тем, что помещением заинтересовался инвестор, который готов построить на ее территории жилищный комплекс. Кроме того, решением райсовета № 394 от 31 января 2008 года продан 530-метровый спальный корпус детского интерната для детей-инвалидов по ул.Лукьяновская, 29а.

Средняя школа №24 (ул. О.Телиги, 15а) решением Шевченковского райсовета № 550 от 20 ноября 2008 года лишилась отдельностоящего здания школьных мастерских площадью 256 кв. м., которое решением райсовета было передано в “неизвестные частные руки”. Также было приватизировано здание вечерней школы №5 площадью 1,5 тыс. кв. м на проспекте Победы, указывается в пресс-релизе, розданном журналистам на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, как депутаты райсовета могли голосовать за приватизацию объектов образовательных учреждений, Т.ДОНЕЦ ответила, что зачастую “депутаты не знают сути вопросов и доверяют либо членам профильной комиссии, либо главе фракции”.

“Это ненормальная вещь, когда депутаты не понимают, за что они голосуют”, - добавила Т.ДОНЕЦ.

Она также заявила, что под предлогом наполнения районного бюджета администрация Шевченковского района пошла на “беспрецедентную акцию” - приватизацию 15 тыс. кв. м помещений ЖЕКов.

“Это значит, что в счетах, которые будут получать жители Шевченковского района, появится еще одна строка для оплаты - аренда помещения”, - сказала Т.ДОНЕЦ.

Она сообщила, что работает над созданием межфракционной группы депутатов, которая “позволит остановить незаконные манипуляции по приватизации образовательных учреждений района”. “Эта группа депутатов будет аполитична. Я уверена, что у нас будет большинство, потому что эта группа будет за правду, за честность, за моральность”, - сказала Т.ДОНЕЦ. По ее словам, в декабре эта группа будет официально оформлена в райсовете.

Т.ДОНЕЦ также сообщила, что в связи с незаконной приватизацией образовательных объектов в Шевченковском районе столицы направила открытое письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, руководителю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.