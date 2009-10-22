Европейский эксперт считает главной проблемой украинских СМИ заполитизированность медиа-сферы

Киев. 22 октября. УНИАН. Европейский эксперт по стратегии развития медиа Пьет БЕККЕР считает, что главной проблемой украинских медиа является политизация ситуации в Украине и заполитизированность медиа-сферы.

Об этом П.БЕККЕР сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Главная проблема украинского медиа-рынка, в частности печатных СМИ, это не финансовый кризис. Причина проблем медиа-политизация ситуации в Украине и заполитизированность медиа-сферы», - сказал он. Эксперт считает, что такая ситуация отпугивает рекламодателей и инвесторов.

Он также отметил, что еще одной проблемой украинских медиа является использование черного пиара, особенно во время выборов. “Проблема в том, что это происходит постоянно и это наносит большой вред медиа-сфере в стране на ближайшие 3-4 года”, - сказал он. По словам П.БЕККЕРА, доверие к СМИ в связи с такой ситуацией падает. “Доверие строится не за три или шесть месяцев, оно строится годами. Если оно уже утрачено, так это создает очень нестабильную ситуацию на медиа-рынке”, - добавил эксперт.

Отвечая на вопрос, распространяются ли во время избирательной кампании на Западе бесплатные газеты, которые представляют определенную политическую силу, П.БЕККЕР сказал: “Этого совсем не существует в Европе. Даже такого, чтобы та или другая газета поддерживала того или другого кандидата. Это существует в США, но в Европе это не распространенная практика”.

Эксперт считает это неэффективным пиаром, который искажает медиа-среду в стране и разрушает рекламный рынок.

“Насколько эффективно покупать или создавать за 3-6 месяцев до выборов новую газету, чтобы физиономия кандидата появлялась на первый странице крупным планом в каждом выпуске? По моему мнению, люди умнее и это не изменит их мнение о кандидате”, - добавил он.