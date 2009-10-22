Киев. 22 октября. УНИАН. Претендент на пост Президента Украины Михаил БРОДСКИЙ предлагает ряд мер для борьбы с коррупцией.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, политик считает, что наказывать нужно не только тех, кто берет взятки, но и тех, кто их дает. При этом М.БРОДСКИЙ думает, что для вторых наказание должно быть даже суровее, нежели для первых.

Также политик предлагает ввести норму, в соответствии с которой все чиновники обязательно должны будут публиковать информацию, за какие средства они приобрели дом, дорогой автомобиль и тому подобное. При этом тот госслужащий, который не сможет объяснить происхождения средств на эти приобретения, должен быть уволен и понести наказание. “Должна быть “презумпция виновности” чиновников в экономических преступлениях”, - сказал М.БРОДСКИЙ и добавил, что такая практика существует во многих развитых странах.

Он отметил, что это основные шаги, которые должны быть реализованы после президентских выборов.