Киев. 22 октября. УНИАН. Эксперты констатируют рост влияния политической коррупции на стабильность политического процесса в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) Светлана КОНОНЧУК, представляя очередной документ с оценкой структуры и глубины политических рисков в Украине в текущий политический период и данные опроса экспертов относительно средств противодействия политической коррупции.

С.КОНОНЧУК отметила, что понятие “политическая коррупция” в законодательстве не определено, поэтому в данном опросе оно было обозначено как отношения нелегитимного (неправомерного) обмена ресурсами с группами влияния ради расширения частного властного влияния, в результате чего разрушаются демократические процедуры и институты и наносится вред общественному интересу.

“Сегодня, по нашим оценкам, нестабильность политической системы можно характеризовать на уровне 6-7 баллов. Но уже сегодня основная проблема, с которой сталкивается политический процесс, связана с активизацией отношений политической коррупции. Именно политическая коррупция, по нашему мнению, будет играть базовую, возможно, не определяющую, но базовую роль в ходе избирательного процесса”, - подчеркнула эксперт.

Комментируя проведенный опрос, С.КОНОНЧУК сообщила, что в нем приняли участие 17 экспертов, среди которых, в частности, ведущие специалисты Центра Разумкова, Центра политических исследований, Центра общественно-информационных технологий “Форум”, Института глобальных стратегий, Лаборатории законодательных инициатив, Национальной академии государственного управления при Президенте Украины и др.

Что касается вообще выборов в государстве, то респонденты отмечают, что практикуется использование средств как внеизбирательных (не из избирательного фонда), так и внебюджетных (публичных) фондов, купля (продажа, обмен) мест в предвыборных списках, прямой и непрямий подкуп избирателей, нелегитимное административное вмешательство в избирательный процесс (админресурс).

В то же время опрошенные не склонны утверждать, что уровень коррумпированности нынешней кампании по выборам Президента Украины выше, чем предыдущих кампаний. Лишь четверть опрошенных склонна ожидать в ее ходе всплеск коррупционных отношений. Подавляющая часть (80%) опрошенных указывают, что наиболее коррумпированной была кампания по выборам Президента 1999 года.

По этому поводу С.КОНОНЧУК отметила, что, по мнению специалистов УНЦПИ, на выборах Президента в 2010 году будет наблюдаться “деконцентрация техник политической коррупции”.

“По нашему мнению, эта кампания будет характеризоваться распылением коррупционного ресурса в интересах нескольких кандидатов”, - сказала она.

По мнению респондентов, непосредственно в ходе избирательной кампании для получения политической “ренты” следует ожидать использования политическими силами таких коррупционных механизмов, как прямой и непрямий подкуп избирателей; административное вмешательство в ход избирательной кампании; незаконное влияние на судебные решения; использование бюджетных финансов; нелегитимное использование возможностей правоохранительных структур и подкуп влияния СМИ на информационное поле.

“Понятно, что эти коррупционные техники будут применяться политическими силами в той мере, насколько они находятся ближе к рычагам власти, к тем ресурсам, которые они могут предоставить в обмен на политическую поддержку, и насколько у них больше горизонт возможностей для политической коррупции”, - отметила С.КОНОНЧУК.

Фактически, как утверждают опрошенные эксперты, коррупционные отношения в той или иной степени поразили все институты политической системы в Украине. Во время опроса они отметили, что парламентские процедуры также поражены коррупцией, которая означает теневое лоббирование, манипулирование процедурами, торговлю влиянием политическими партиями в парламенте. Понятие “торговля влиянием” означает уступки или отказ от собственного политического позиционирования в электоральном поле в обмен на лоббирование выгодных в экономическом или политическом смысле решений, пояснила эксперт.

“Техники политической коррупции в Украине, которые применяются не только во время выборов, но и вообще в политическом процессе и процессе государственного управления, влекут то, что мы имеем параллельное государственное управление. И наиболее негативным последствием применения этих техник является разрушением самих институтов государства и падение доверия граждан к этим институтам”, - отметила С.КОНОНЧУК, добавив также, что политическая коррупция является разрушителем самих принципов демократии.

По ее словам, вообще коррупцию изъять из общества невозможно, но достичь того состояния, когда коррупция не будет системным явлением, когда она не будет поражать все сферы жизни - это вполне возможно.

“Но для этого нужно проводить реформы. Но у нас, насколько мы понимаем, в этой кампании о реформах никто не говорит”, - подчеркнула С.КОНОНЧУК.