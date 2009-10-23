Производители оборудования ж/д инфраструктуры просят Совет предпринимателей при Кабмине обратить внимание на рост цен на продукцию ГМК
Киев. 23 октября. УНИАН. Ассоциация производителей оборудования железнодорожной инфраструктуры просит Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины обратить внимание на повышение цен со стороны предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в нарушение моратория правительства, согласно которому цены должны были оставаться на уровне сентября 2008 года.
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Ассоциации Олег МЕЛЬНИК.
По его словам, кроме того, Ассоциация планирует обратиться в Совет предпринимателей при Кабмине с просьбой включить в его состав одного представителя Ассоциации.
О.МЕЛЬНИК напомнил, что сегодня только 28% предприятий, которые поставляют «Укрзализныце» продукцию, выполняют меморандум и не повысили цены, на остальных же цена выросла, в связи с чем снизились закупочные мощности «Укрзализныци». «Поэтому остро стоит вопрос сбыта нашей продукции. Наш рынок очень узок, «Укрзализныця» выполняет львиную долю наших заказов, и наши предприятия не могут переориентироваться на другие рынки», – отметил он.
По данным О.МЕЛЬНИКА, из-за падения грузоперевозок, предоставления скидок на перевозку продукции ГМК, а также из-за роста цен на продукцию ГМК «Укрзализныця» снизила объемы капиталовложений в два раза и, соответственно, снизилась закупка продукции у предприятий Ассоциации.
В частности, по словам директора корпорации «Путевые ремонтные технологии» (Львов) Светланы КОЗИНЕЦ, объемы закупки по контрактам с «Укрзализныцей» в 2009 году снизились на 30-40% по сравнению с 2008 годом.
По данным председателя правления Гниванского завода спецжелезобетона Григория СЕМЧИШИНА, «Укрзализныця» является заказчиком 90% продукции завода. При этом если в 2008 году производство шпал составило 850 тыс. штук, то в 2009 году завод имеет контракт на производство только 300 тыс. штук.
В то же время производители оборудования ж/д инфраструктуры сетуют на недостаточное качество металла, предлагаемого на внутреннем рынке.
В свою очередь, первый заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий МЕРКУЛОВ отметил, что «Укрзализныця» четко выполняет условия меморандума, в отличие от предприятий ГМК. «Мы имеем значительный рост, по отдельным позициям до 30%, на ту продукцию (ГМК – УНИАН), которую потребляет «Укрзализныця» в своей ежедневной деятельности, в частности, для поддержания в исправном техническом состоянии основных фондов», – сказал он.
Справка УНИАН. С 1 сентября 2008 года в связи с кризисными явлениями в металлургической отрасли начали действовать скидки «Укрзализныци» на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования – 9% во внутреннем сообщении.
Кабинет Министров Украины постановлением №925 от 14 октября 2008 г. обязал Министерство транспорта и связи, Министерство экономики и Министерство финансов до 1 апреля 2009 года воздержаться от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге. При этом метпредприятия обязывались не повышать цену своей продукции, которую потребляет «Укрзализныця». Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет Министров продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса до 1 июля т.г.
В соответствии с постановлением Кабмина №710 от 24 июня 2009 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров от 14 октября в 2008 г. №925», срок действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса продлен до 30 сентября 2009 года. В частности, скидки предусмотрены на перевозку грузов ГМК: для руды во внутреннем и импортном сообщении – 8,8%; для кокса во внутреннем и импортном сообщении – 13%; для известняка во внутреннем сообщении – 20%; для черных металлов во внутреннем и экспортном сообщении – 8,8%, для утиля черных металлов во внутреннем сообщении – 8,8%.
7 октября т.г. Кабмин продлил до конца года действие постановления №925 о моратории на повышение цен на электроэнергию и тарифы на железнодорожные перевозки для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.