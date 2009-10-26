Предприниматели Киева заявляют о незаконных проверках и требуют увольнения руководства милиции Соломенского района

Киев. 26 октября. УНИАН. Предприниматели Киева заявляют о незаконных проверках со стороны правоохранительных органов и требуют от министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО немедленно уволить руководство Соломенского районного отделения милиции.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили частные предприниматели Юрий БЕЗУГЛЫЙ и Сергей ПОНОМАРЕВ.

В частности Ю.БЕЗУГЛЫЙ, который является исполнительным директором автомойки «Люкс» на ул. Механизаторов, рассказал, что 29 августа этого года представители правоохранительных органов Соломенского района прибыли на его частное предприятие и требовали его закрытия для проведения проверки. Сотрудники милиции ссылались на поступившее в органы заявление, что мойка работает нелегально, без документов. Ю.БЕЗУГЛЫЙ считает, что сотрудники милиции действовали 29 октября незаконно, без соответствующих документов. По его словам, в документах на проверку, которые были предъявлены сотрудниками Соломенского РОВД, указывалось предприятие ООО «Автомойка «Люкс», тогда как его мойка - ЧП «БЕЗУГЛЫЙ». Кроме того, для осуществления проверки пришли 5 представителей РОВД, а направление было выписано на троих.

Как рассказал Ю.БЕЗУГЛЫЙ, правоохранители заявили, что нужно закрывать мойку и все опечатывать, ссылаясь на заявление, поступившее в органы, что мойка работает нелегально.

«Перед этим два месяца нас проверяла прокуратура. Показали все документы, есть все разрешения экологов, санэпидстанции. Все у нас есть. Когда посмотрели эти документы, сказали, что все равно опечатывают мойку», - сказал Ю.БЕЗУГЛЫЙ.

Предприниматель убежден, что эта проверка была «заказной» с целью прекратить его предпринимательскую деятельность.

Исходя из сложившейся конфликтной ситуации, он вызвал на мойку адвоката. В свою очередь представители милиции в помощь себе вызвали членов руководства районного управления и вооруженных людей, рассказал предприниматель.

«25 человек собралось на эту мойку. Это УБОПники, ППСники. Я думаю, на совещаниях столько людей не собирается, как у нас собралось», - отметил Ю.БЕЗУГЛЫЙ.

По его информации, проверка в тот день длилась более 4,5 часов.

По факту произошедшего предприниматели обратились в Генеральную прокуратуру, МВД и СБУ. На как сообщил Ю.БЕЗУГЛЫЙ, в ответах отмечалось, что в действиях милиции нет никаких нарушений, и что работники Соломенского района работали в рамках закона.

После пресс-конференции начальник Департамента по связям со СМИ столичного ГУ МВД Владимир ПОЛИЩУК в интервью журналистам отметил, что данная ситуация неоднозначная. Он заявил, что проверка, проведенная управлением внутренней безопасности, не установила никаких нарушений со стороны сотрудников Соломенского райуправления.

«Но еще имеется контролирующий орган. Все эти материалы направлены в Соломенскую прокуратуру, которая тщательно изучит этот вопрос и ответит на запросы предпринимателей и поставит последнюю точку в этом деле», - подчеркнул В.ПОЛИЩУК.

По его словам, у МВД есть заявление, что на автомойке проводится незаконная предпринимательская деятельность, нарушаются экологические нормы. Представители правоохранителей на основании этого приехали провести проверку.

При этом В.ПОЛИЩУК считает непонятным поведение руководства автомойки, которое начало сопротивляться проведению проверки и, более того, начало вызывать своих знакомых предпринимателей и организовывать свою «группу поддержки».