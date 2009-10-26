Киев. 26 октября. УНИАН. Языковеды считают, что государство должно больше внимания уделять изданию словарей.

Об этом директор Украинского языкового информационного фонда Национальной академии наук Украины, координатор национальной программы «Словари Украины» Владимир ШИРОКОВ заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день специалистам не хватает средств для издательства словарей в необходимых количествах. В.ШИРОКОВ сообщил, что в 2009 году государство выделило на выпуск словарей около 900 тысяч грн. По его словам, на эту сумму должно быть выпущено 10 тыс. экземпляров электронного словаря, 1 тыс. экземпляров девятого издания орфографического словаря и 1 тыс. экземпляров первого тома 20-томного толкового словаря украинского языка. Ученый подчеркнул, что в случае выделения необходимого финансирования толковый словарь украинского языка в полном объеме, то есть 20 томов, можно было бы издать за три года.

В.ШИРОКОВ напомнил, что правительство в феврале этого года утвердило концепцию Государственной целевой программы развития Национальной словарной базы на 2009-2015 годы. При этом он отметил, что утверждение самой программы задерживается из-за бюрократических преград.

В.ШИРОКОВ подчеркнул, что сегодня в Украине существует необходимость в терминологических словарях, поскольку речь идет о возможности обогащения языка деловой, экономической терминологией.

Кроме того, он сообщил, что в рамках проекта «Мондилекс», который реализуется в пределах седьмой Рамочной программы научных исследований Европейского Союза (FP-7), издано 5 лексикографических трудов. По словам ученого, это достаточно важная работа в рамках общей системы лексикографии.

Он также отметил, что для любого языка важным является «выход на другие языки мира». По словам ученого, английский язык имеет выход на тысячу языков мира, русский язык – на несколько сотен языков, в то время как украинский имеет всего около 30 переводных словарей, при этом значительная часть их - это так называемые малые словари.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции директор издательства «Словари-Самобранки» Сергей ПАНЧЕНКО отметил, что сегодня власть очень мало внимания уделяет лингвистическим программам. По его словам, в октябре в столице состоялся Праздник украинского словаря, но на нем почти не было представителей власти. Он привел статистические данные о том, что на сегодняшний день в Украине выпускается 1,02 книги в расчете на одного человека, что в четыре раза меньше, чем в России и в восемь раз меньше, чем в странах ЕС. По словам С.ПАНЧЕНКО, в нашем государстве фактически работает один книжный магазин на 96 тысяч населения, в то время как во Франции один книжный магазин на 20 тыс. населения.