Киев. 26 октября. УНИАН. В Киеве 6 ноября пройдет Форум инноваций «Тренды 2010 в маркетинге, менеджменте, медиа».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Украинского маркетинг-клуба MarketingJazzz Жанн СМОТРИЧ.

«Основная идея форума – возможность собрать в одном месте, в одно время в течение одного дня все самое новое, самое интересное, все, что сегодня составляет прорыв в технологиях, который уже сегодня используют маркетологи, рекламисты и пиарщики», - отметил он. По его словам, в рамках однодневного форума организаторы соберут порядка 30 докладчиков с практическими докладами, более 8 мастер-классов проведут специалисты из России, Украины - директора по маркетингу крупнейших компаний, специалисты маркетинга.

«Смысл конференции – практические инновационные инструменты, применяемые сегодня в маркетинге», - сказал Ж.СМОТРИЧ. По его словам, в целом форум будет состоять из трех секций, при этом он будет транслироваться он-лайн. В секции №1 будут рассмотрены тренды и тенденции в сфере корпоративных медиа, при этом по итогам форума будет определено и награждено лучшее корпоративное украинское издание. Секция №2 будет посвящена маркетингу, его трендам в 2010 году, секция №3 будет полностью сконцентрирована на теме «Управленческие навыки для ТОП-менеджеров».

На форуме также будут презентованы такие интерактивные технологии, как проекции, реагирующие на движение, интерактивная пленка, реагирующая на прикосновение, трехмерные мониторы, голограммы. Как отметил Ж.СМОТРИЧ, эти технологии уже давно являются реальностью, однако недостаточно эффективно используются в маркетинге. «Интерактивные технологии, которые казались буквально несколько лет назад фантастикой, сегодня являются абсолютной реальностью, и самое главное: мы хотим показать, как эти технологии могут применяться в реальном бизнесе, могут помогать бизнесу, как могут быть использованы в маркетинге, рекламе», - подытожил Ж.СМОТРИЧ.

Справка УНИАН. Организаторами Форума инноваций «Тренды 2010 в маркетинге, менеджменте, медиа» выступили Украинский маркетинг клуб MarketingJazzz, Ассоциация Корпоративных медиа Украины, бренд-партнером Форума выступила компания «Inspire», инновационным партнером – компания «GB-Frame».