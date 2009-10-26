Выставка скульптур из французской мастерской "Вальзуани" будет продолжена в "Мистецькому арсеналі" до 21 ноября

Киев. 26 октября. УНИАН. Выставка монументальной скульптуры из коллекции французской литейной мастерской "Вальзуани", которая проходила с 5 октября в Украинском доме, будет продолжена на территории Культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" в период с 27 октября по 21 ноября.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Украинского дома Наталья ЗАБОЛОТНАЯ.

По ее словам, с начала работы этой выставки в Украинском доме ее посетили около 70 тысяч человек.

"Поэтому по многочисленным просьбам поклонников искусства, при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Государственного управления делами выставка будет продолжена на территории"Мистецького арсеналу", - сказала она.

Экспозиция шедевров монументальной скульптуры из уникальной коллекции всемирно известной французской литейной мастерской "Вальзуани" включает 30 произведений признанных миром гениев. Скульптуры Огюста Родена "Мыслитель", "Вечная весна", "Поцелуй", "Адам", "Граждане Кале" будут представлены в оригинальных размерах. В экспозицию также войдут бронзовые шедевры Сальвадора Дали "Метаморфозы Венеры Милосской", "Минотавр", "Истерическая сюрреалистическая женщина". Впервые в Украине представлены скульптура Франсуа Помпона, Ричарда Гино и украинской всемирно известной художницы Александры Экстер.

Общая страховая стоимость экспозиции составляет 18 млн. евро.