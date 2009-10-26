Правозащитники сомневаются, что дело об избиении фотокора УНИАН Данильченко будет расследовано до конца

Киев. 26 октября. УНИАН. Херсонский правозащитник Олег МАРТЫНЕНКО сомневается, что милиция и прокуратура доведут до логического завершения уголовное дело об избиении фотокорреспондента УНИАН во время фотосъемки рейдерского захвата новокаховского завода "Таврия" Виталия ДАНИЛЬЧЕНКО.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я, например, сомневаюсь, что дело по Виталику дойдет до конца... Расследование дела может тянуться долго - и год, и два, так как возбуждено по факту. Кроме того, через месяц-два оно может быть приостановлено, так как не установлены и не найдены виновные", - сказал О.МАРТЫНЕНКО.

В свою очередь В.ДАНИЛЬЧЕНКО выразил мнение, что Новокаховская прокуратура и милиция "выступают на одной стороне, работают в паре", из чего можно сделать вывод: "все защищают честь мундира - милиция своего, прокуратура своего". Данные слова В.ДАЛЬНИЛЬЧЕНКО, в частности, пояснил тем, что показания, которые он давал милиции, каким-то образом оказались в виде копий у прокуратуры. "Более того, была копия протокола за моей подписью, которую я не ставил, и таких показаний не давал - что человека, который бил меня, я не узнал", - сказал фотожурналист. При этом он заверил, что предоставил следователям и прокуратуры, и милиции фото человека, который наносил ему удары, однако должных действий с их стороны не последовало.

Вместе с тем В.ДАНИЛЬЧЕНКО опроверг информацию министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО, озвученную на пресс-конференции в Донецке 18 сентября, о том, что дело уже возбуждено по 171 статье УК (препятствование профессиональной деятельности журналиста). По словам фотокорреспондента, на тот момент прокуратура Новой Ковки еще не приняла решения возбуждать или нет дело по данной статье, а таковое было принято лишь 9 октября. "Это не была заслуга Юрия ЛУЦЕНКО. Это была заслуга О.МАРТЫНЕНКО и еще юристов, которые мне помогали. От Ю.ЛУЦЕНКО ничего не было", - сказал В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Со свей стороны руководитель медиа-проекта "Территория свободной журналистики" Сергей ЦЫГИПА поставил риторический вопрос: "Что еще нужно правоохранителям для раскрытия дела хотя бы по Виталию ДАНИЛЬЧЕНКО, если есть фото, есть видео, он называет фамилии (нападавших)?". При этом он напомнил, что в прошлом году был избит неизвестными в своем подъезде, и это преступление также до сих пор не раскрыто. Кроме того, С.ЦЫГИПА подчеркнул, что за последние 2,5 года в Новой Каховке пострадали шесть журналистов. "Мы считаем, что это - город, где избивают журналистов... Если все порастет болотом, то беспредел в отношении журналистов на местах будет продолжаться", - отметил он. В контексте этого С.ЦЫГИПА упрекнул в безразличии к происходящему в регионах с журналистами и местных, и центральных представителей СМИ: "Реальной солидарности журналистской нет. Если бы она была, было бы намного проще".

Как сообщал УНИАН, вечером 3 сентября группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия».

Во время этого рейдерского захвата пострадал фотокорреспондент УНИАН в Херсонской области В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охранники завода, признав В.ДАНИЛЬЧЕНКО фотографом со стороны нападающих, нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.

11 сентября Новокаховская районная прокуратура сообщила, что не нашла оснований, которые подпадали бы под действие ст. 171 Уголовного кодекса Украины, для возбуждения уголовного дела по факту препятствования профессиональной деятельности фотокорреспондента УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО во время рейдерской атаки на завод «Таврия».

В то же время министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО еще 18 сентября заявил, что прокуратура все же возбудила уголовное дело по статье «Препятствование журналистской деятельности» по факту избиения фотокорреспондента УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО во время съемок конфликта на заводе "Таврия".

Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, он лично переговорил с прокурором, и уголовное дело в данном случае было возбуждено. «Тем не менее, я поговорил с прокурором, мы обсудили эту ситуацию и пришли к тому, что уголовное дело возбуждено по статье - препятствование журналистской деятельности», - сообщил министр МВД.