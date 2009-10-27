Sophie Ellis-Bextor спела на каблуках

В Киеве прошел фестиваль Cosmopolitan Heels, посвященный 10-летию журнала Cosmopolitan в Украине. Хедлайнером стала Софи Эллис-Бекстор. Соблюдая дресс-код мероприятия, Софи отработала 60 минутный концерт на шпильках.

Cosmopolitan Heels - праздник музыки, творчества и хорошего вкуса. В переводе с английского Heels – каблуки. Именно «каблучная» идея легла в основу концепции фестиваля. Свои работы в «туфельной» стилистике представили 5 молодых художников, а самые яркие девушки в стиле Cosmo были награждены хрустальной туфелькой ручной работы. Свои туфельки получили: Ксения Смирнова (победительница телепроекта «Украина має талант»), теннисистка Катерина Бондаренко, певицы Джамала и Даша Астафьева.

«Девушка Cosmo знает, чего хочет. Она смелая и независимая. Она сама выбирает цель и идет к ней. Всегда быть на высоте – ее девиз. Поэтому символом нашего фестиваля мы выбрали туфельку на высоком каблуке, – отмечает Анна Земскова, главный редактор журнала Cosmopolitan в Украине»

Среди VIP гостей фестиваля были замечены певица Наталья Могилевская, солист группы «Друга Рика» Валерий Харчишин, депутат Ирина Бережная, стилист Ольга Навроцкая, группа Пара Нормальных, Борис Апрель, REAL O, Алина и Аня из группы Алиби, глава телеканала 1+1 Александр Ткаченко, продюсер Борис Бронштейн, Дмитрий Шуров из Esthetic Education, Макс Барских, Дантес&Олейник и другие. Для тех, кто в этот вечер собрался в «Мистецькому Арсеналі» выступили группы Крихітка, Sister Siren, Gorchitza Life Project и «британская мадонна» Софи Эллис Бекстор. Гостья из «Туманного Альбиона» следовала заявленному дресс-коду и выступала в золотых туфельках на шпильках. Софи спела практически все свои известные песни и порадовала публику новыми композициями из 4-го студийного альбома. А на пресс-конференции, которая прошла накануне, призналась, что уже давно питает слабость к туфлям на высоких каблуках и глянцевым журналам. «Я много путешествую, поэтому всегда беру с собой стопку глянцевых изданий. Что касается Cosmopolitan, я начала его читать в очень юном возрасте. Признаюсь, что свое сексуальное образование я получила именно из этого глянца».

Cosmopolitan – журнал, образ жизни и целый мир. В 2009 году Cosmopolitan в Украине исполняется 10 лет. Нет ни одной девушки в этой стране, которая бы ни разу не читала или хотя бы не держала в руках журнал Cosmopolitan. Тираж журнала сегодня составляет 185 000 экземпляров ежемесячно.

В Украине первый номер Cosmopolitan вышел в 1999 году. Обложки украинского издания украшали Анжелина Джоли, Бритни Спирс, Кейт Хадсон, Кармен Электра, Меган Фокс, Сара Джессика Паркер, Рианна, Шакира, Бейонсе, Джессика Симпсон и другие мировые звезды. Из украинских селебритис девушкой с обложки была певица Ани Лорак. В 2004 году журнал начал выходить в мини-формате, который стал очень популярным благодаря удобному размеру. В 2009-м команда журнала организовала фестиваль Cosmopolitan Heels – грандиозный концерт, арт-шоу и церемонию награждения успешных девушек страны.