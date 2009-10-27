Газовые переговоры с Россией необходимо вести с учетом вопросов базирования ЧФ и раздела активов бывшего СССР – Костенко

Киев. 27 октября. УНИАН. Глава Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что газовые взаимоотношения с Россией следует обсуждать в комплексе с вопросами условий базирования Черноморского флота на территории Украины, а также разделения активов бывшего СССР.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если в таком контексте рассматривать эти проблемы, то тогда можно найти аргументацию для России, чтобы она пересмотрела газовые соглашения. Напомню, что Россия пользуется огромным объемом активов, которые принадлежали Украине, которые были распределены соглашением 1991 года между всеми республиками, кроме прибалтийских. Мы имеем право с 2008 года устанавливать рыночные цены за базирование Черноморского флота, а это миллиарды долларов, а не 97 млн., которые списываются сегодня с Украины в виде энергетических долгов», – сказал Ю.КОСТЕНКО.

При этом политик отметил, что данная позиция украинской стороны должна быть оформлена соответствующими решениями на уровне Верховной Рады и правительства.

«Если Верховная Рада, совместно с правительством приняв соответствующие решения, поручила именно в таком контексте провести газовые переговоры, то Россия никуда не денется. И одним из оптимальных рычагов давления на Россию в этих переговорах является перенос таможенной границы с запада Украины на восток и установка на востоке счетчиков газа. В таком плане можно добиваться от России изменения газовых соглашений», – сказал он.

Ю.КОСТЕНКО также предположил, что вопрос штрафных санкций за недобор газа в текущем году будет активно использоваться Россией с целью дискредитации Украины как надежного транзитера российского газа в Европу. «Конечно, Россия в конце года будет выставлять штрафные санкции, и это будет около 9 млрд. долл. Конечно, Россия будет снова убеждать европейские страны в нестабильности украинской власти и украинской политики, которая угрожает надежному энергоснабжению Европы, и таким образом лоббировать два своих проекта – Северный и Южный поток», – сказал он.

При этом политик подчеркнул, что январские газовые соглашения Украины и России требуют скорейшего пересмотра. «Если говорить о том соглашении, которым сейчас регулируются наши газовые отношения с Россией, то его необходимо пересматривать. И те дискриминационные нормы, которые касаются штрафных санкций за недобор газа, а с другой стороны низкие цены на транспортировку российского газа в Европу – это все является следствием политики второсортности, которую проводит нынешнее правительство», – сказал Ю.КОСТЕНКО.