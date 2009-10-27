Молодежный Европейский Рух инициирует конкурс “Президент, который нужен молодежи”

Киев. 27 октября. УНИАН. Киевская городская организация ВОО “Молодежный Европейский Рух” инициирует проведение конкурса “Президент, который нужен молодежи”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Молодежного Европейского Руха Владимир БОСАК.

По его словам, проект будет осуществляться совместно с Министерством образования и науки Украины, Фондом имени Фридриха Наумана в Украине и общественным объединением “Депутатский клуб “Парламент”.

В.БОСАК отметил, что этот проект призван активизировать молодежь в среде политики и наработать критерии выбора Президента Украины.

Как сказал В.БОСАК, социологические исследования свидетельствуют, что на протяжении последних 10 лет политика традиционно занимает последнее место в ценностных ориентирах молодежи. ”Этим проектом мы пытаемся активизировать молодежь в политической сфере, заставить задуматься молодых избирателей над кандидатурой и подходами к выбору Президента во время будущих выборов”, - сказал В.БОСАК.

По его словам, молодые люди – новая украинская генерация, приобретая дополнительные права и обязанности, могут и должны стать новым и надежным импульсом, который необходим европейскому движению Украины.

В свою очередь, председатель Киевской городской организации ВОО “Молодежный Европейский Рух”, координатор проекта Александра СКИБА сообщила, что проект “Президент, который нужен молодежи” призван стимулировать молодежь к сознательному выбору главы государства.

По ее словам, проект предусматривает написание эссе людьми в возрасте от 18 до 25 лет. Проект распространяется на всю Украину, и в эссе участники проекта должны изложить тезисы относительно характерных черт и качеств, которые должны быть у будущего Президента, направлений его деятельности до выборов и после них, основные программные цели и т. п.

Сбор работ, сообщила она, продлится с 27 октября до 1 декабря 2009 года.

Более детальную информацию, сказала А.СКИБА, можно получить на сайте Молодежного Европейского Руха и на сайте депутатского клуба “Парламент”.

Она также сообщила, что проект будет проводиться в два этапа: первый – определение 10 лучших работ, второй – определение трех работ. Победители двух туров будут приглашены на тематические экскурсии в парламент и правительство, а также получат денежные премии.

Генеральный директор депутатского клуба “Парламент” Михаил ЧУРУТА отметил, что клуб выпускает журнал “Народний депутат”, где будут опубликованы три лучших эссе проекта.

“Этот проект найдет обязательно свое отражение в нашем журнале, и три лучших работы будут опубликованы в этом журнале”, - сказал он.

М.ЧУРУТА отметил, что клуб “Парламент” имеет большой опыт в организации подобных проектов и приглашает всех молодых людей к участию в нем. “Наша задача - внести в сознание наших молодых граждан такое понятие, как ответственность за свое будущее”, - сказал он.