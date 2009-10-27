Надстройка мансарды домов в центре Киева продолжается вопреки протестам жителей

Киев. 27 октября. УНИАН. Вопреки протестам жителей домов по ул. Софиевской, 18-А и Владимирской, 19-А, в них продолжается надстройка мансард.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава инициативной группы жителей дома по ул. Владимирской, 19-А Андрей СТРИГУН.

«На сегодняшний день на Владимирской, 19-А ведутся работы. Но рабочие работают по ночам», - сказал он.

По данным А.СТРИГУНА, на данный момент ведутся работы по снятию утепляющей засыпки между чердачным помещением и последним этажом. «При наступлении первых морозов у жителей шести верхних этажей будет иней на потолке. Дальше будут работы по снятию крыши», - добавил он.

По мнению жителей домов, застройщик мансарды ведет работы незаконно, поскольку инвестиционный контракт на реконструкцию мансарды не был согласован с собственниками дома – объединением совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Кроме того, по их данным, проектная документация и разрешение на строительство не были согласованы в уполномоченных органах.

Как отметила председатель правления ОСМД по ул. Софиевская, 18-А Наталья ПРОКАЕВА, сегодня на чердаке дома по ул. Софиевской, 18-А на площади около 200-300 кв. м «постоянно находится 60 человек. Они вооружены, они находятся незаконно, потому что никаких правовых документов нахождения их в этих помещениях нет. Эти помещения принадлежат ОСМД и одному из жильцов нашего дома, который являлся настоящим инвестором по реконструкции крыши».

Присутствующие на пресс-конференции жители домов продемонстрировали видео, на котором 13 октября т.г. около 60 человек захватили чердак в доме по ул. Владимирская, 19-А.

По словам жителей домов, подобный инцидент произошел также 8 сентября т.г. в доме по ул. Софиевской, 18-А.

Жители двух домов, по их словам, обращались во все органы государственной власти, правоохранительные органы, прокуратуру, однако никакой действенной реакции на обращения не последовало.

«Мы становимся заложниками этой ситуации. К нам поступает масса формальных отписок ото всех», - добавил А.СТРИГУН.

Жители домов готовы к дальнейшим акциям протеста в случае, если власти будут продолжать игнорировать их проблему.