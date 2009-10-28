Союз Спасения Села открыл "горячую линию" для жалоб селян

Киев. 28 октября. УНИАН. Всеукраинская общественная организация "Союз Спасения Села" открыла бесплатную конфиденциальную "горячую линию" для жалоб украинских селян, на которую они могут сообщать о незаконных действиях в отношении них или с имуществом и собственностью.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель этого союза Александр АНАНЬЕВ.

По его словам, сегодня из-за действий богатых людей в украинское село "фактически возвращается крепостничество".

"На эту линию по номеру 0-800-502452 может позвонить любой человек, из любого региона страны, чтобы рассказать о случаях надругательства и несправедливости в собственном селе. Вопросы юридические, нарушения прав человека, возникшие "благодаря" новым хозяевам - все это может стать поводом для звонка", - сказал А.АНАНЬЕВ, добавив: "Мы будем фиксировать все это, и по мере возможностей оказывать консультационную помощь".

Вместе с тем, он отметил, что такими своими действиями, сбором информации о проблемах села представители союза хотят помочь, в том числе и власти, разработать действующую стратегию поддержки и развития украинского села.