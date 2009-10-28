Бывшие прихожане Украинской автокефальной православной соборной церкви канонической сетуют на незаконные действия ее руководителей

Киев. 28 октября. УНИАН. Бывшие прихожане Украинской автокефальной православной соборной церкви канонической обращают внимание на использование ненадлежащих методов влияния, не связанных с религиозной культурой, на прихожан этой церкви.

Об этом говорилось сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В частности, как сообщил председатель правления Всеукраинской общественной организации “Союз защиты семьи и личности” Владимир ПЕТУХОВ, 14 октября правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя этой церкви, самоназванного патриарха Моисея (Олега КУЛИКА).

Данное уголовное дело, отметил он, было возбуждено по статье 181 Уголовного кодекса Украины по факту посягательства на здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений или выполнения религиозных обрядов.

В то же время, по мнению В.ПЕТУХОВА, это не единственная статья, по которой должно быть возбуждено уголовное дело, поскольку О.КУЛИК совершал действия, которые совершенно не соотносятся с саном душпастыря.

В.ПЕТУХОВ заметил, что сама по себе личность О.КУЛИКА является несколько одиозной, поскольку он сменил несколько конфессий, и его «так называемая церковь» не находится под Вселенским Патриархатом. По его словам, О.КУЛИК в настоящее время избегает появления перед своим приходом и ведет общение с прихожанами только через своих священников или при помощи видеозаписей. «Он, видимо, опасается, что его будут преследовать в криминальном порядке за совершенные им деяния», - сказал В.ПЕТУХОВ.

В свою очередь бывший прихожанин Юрий ВАСИЛЕНКО заметил, что О.КУЛИК проводил лекции, на которых якобы раскрывалось содержание Библии. По завершении курса лекций, который длился полгода, прихожане переходили на второй уровень, где проходили молитвы. В то же время, по словам Ю.ВАСИЛЕНКО, эти молитвы имели несколько странный характер, поскольку мало чем напоминали религиозные.

Он подчеркнул, что на подобные религиозные мероприятия ходил не только сам, но и приводил семью, и впоследствии отношения в семье стали портиться, в частности, с дочерью. Аналогичная ситуация наблюдалась и в семьях других прихожан.

По словам бывшей прихожанки Анны СТЕФАНИШИНОЙ, когда она пыталась выяснить у О.КУЛИКА, почему происходят такие странные вещи, вообще была отлучена от церкви и разлучена с сыном, который в настоящее время является одним из священников этой церкви.

Впоследствии, по словам прихожан, выяснилось, что во время каждой исповеди О.КУЛИК настраивал детей против родителей и говорил, что они являются главными их врагами.

Бывшие прихожанки Людмила ГУЛЕВАТАЯ, Елена НЕСТЕРЕНКО и Неля КОШЕЛЬ рассказали о фактах сексуального домогательства, мошенничество и психологических методах со стороны О.КУЛИКА к прихожанам.

По словам В.ПЕТУХОВА, существуют свидетельства о подобных фактах со стороны больше 50 бывших прихожан, которые уже обратились в правоохранительные органы. Все они признают, что данная церковь фактически является сектой, поскольку нигде официально не зарегистрирована как религиозная организация.