Украинский ученый изобрел способ бессмертия человека на основе собственной теории строения атомного ядра

Киев. 28 октября. УНИАН. Украинский ученый, доктор медицины США Константин РАСИН изобрел способ бессмертия человека на основе собственной теории строения атомного ядра.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

К.РАСИН продемонстрировал патент на технологию в области биокибернетики мозга человека, которая, по словам изобретателя, позволит протезировать функции отдельных отделов мозга. «Хорошая новость, - сказал ученый. - Быть может, мы никогда не умрем. Дело в том, что технологии в сфере биокибернетики мозга позволяют нам уже в ближайшее время технически выйти на уровень приборостроения, которые позволяет протезировать комплексные функции мозга».

Ученый не исключил, что на основе этой технологии удастся создать электронное устройство - своеобразный «душеприемник», в которое можно будет пересаживать личность умирающего человека. Он напомнил, что сейчас в двух университетах в Бристоле идут разработки по конструированию роботов–андроидов, неотличимых от реальных человеческих тел. Поэтому «можно сказать, что и тело для этой пересаженной личности будет», отметил он. К.РАСИН объяснил, что это не будет подобие «зомби», а независимая, мыслящая личность человека, мозг которого пересадили.

При этом изобретатель рассказал, что еще в октябре прошлого года он рассказывал об этой технологии официальным властям Украины, но в его разработку никто не поверил, а уже в марте 2009 года японцы собрали устройство на основе похожей технологии. «Сейчас это уже никто не считает фантастикой или какими-нибудь сказками. Это - реальность», - подчеркнул К.РАСИН.

По словам ученого, биокибернетика мозга человека – это совершенно новая наука, основанная на разработанной им новой теории строения атомного ядра. Его гипотеза кардинально отличается от общепринятой теории строения атома Резерфорда-Бора. В частности, согласно теории К.РАСИНА, атом состоит не из протонов, нейтронов и заряженных электронов, а является целостной субстанцией. «Реально, атомное ядро состоит из потоков плазмы, которые движутся с определенной частотой, по определенным траекториям, в соответствии с принципом трехмерности пространства», - подчеркнул он.

К.РАСИН напомнил, что недавно Харьковский физико-технический институт продемонстрировал первую уникальную фотографию атома, которая фактически подтверждает его теорию целостности атома.

Его теория строения атома, по словам изобретателя, открывает широчайшие перспективы во многих отраслях. При этом он отметил, что не утверждает, что она - «истина в последней инстанции», но эта теория имеет непосредственное «отношение к реальности».

«Эта теория позволяет связать в единое целое всю физику: от простой механики Ньютона до самой сложной и современной - квантовой механики», - отметил он.

К.РАСИН сказал, что речь может идти о принципиально новых конструкциях двигателей и принципиально новых системах получения энергии.

Ученый подчеркнул, что внедрение этих открытий является вопросом защиты национальных приоритетов страны, которая могла бы стать лидером прогрессивных технологий. «Если этого не делать, мы потеряем возможность нашего физического, личностного, интеллектуального бессмертия, и это не шутка», - отметил К.РАСИН.