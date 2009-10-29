Львовские журналисты призывают власти государства проконтролировать расследование дел об обстрелах редакций газет

Киев. 29 октября. УНИАН. Львовские журналисты требуют от Президента Украины, министра внутренних дел, премьер-министра, генерального прокурора проконтролировать расследование дел об обстрелах редакций газет "Нова зоря" в Ивано-Франковске, "Експрес" во Львове, и "Віче " в Луцке, которые произошли соответственно 3, 6 и 13 октября.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили заместитель стратегического редактора газеты "Експрес" Светлана МАРТЫНЕЦ и заместитель главного редактора этого же издания Богдан КУФРИК.

"Мы обращаемся к Президенту Украины, к министру ЛУЦЕНКО, к премьеру ТИМОШЕНКО, обращаемся к генеральному прокурору расследовать не только дело по "Експресу", но и по Луцку, Ивано-Франковску, поскольку нигде дела возбуждены не были. Мы требуем от руководителей государства наказать тех правоохранителей, которые такое совершают... Мы не требуем ничего заоблачного! Мы требуем просто расследовать дела. Будут ли они раскрыты или и дальше будут таким посмешищем?" - заявили журналисты. При этом они подчеркнули: "сегодня речь идет не только об этих газетах, сегодня речь идет о всей журналистике. Кто будет следующим? Нам хочется верить, что времена отстрела журналистов не вернутся!"

Анализируя эти события, С.МАРТЫНЕЦ не исключила, что в обстрелах трех редакций есть что-то схожее, поскольку произошло это в короткой промежуток времени.

В то же время, комментируя события непосредственно вокруг "Експреса", она не исключила, что это может быть какой-то "политтехнологией" накануне избирательной кампании, к которой могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов. Это ее мнение поддержал и Б.КУФРИК: “Мы боимся, что к этому делу могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов: не исключено, что при открытии оперативно-розыскного дела будет установлена "прослушка", и мы не исключаем, что редакционная информация будет сдаваться определенным избирательным штабам".

Вместе с тем журналисты отметили, что после того, как Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что берет это дело под свой контроль, через несколько дней был задержан подозреваемый - 21-летний молодой человек, который проживает в доме напротив редакции. У него, как утверждают стражи порядка, изъята пневматическая винтовка ИЖ-38ц.

Впрочем, как отметила С.МАРТЫНЕЦ, независимые эксперты считают, что с расстояния 64,75 м (такое расстояние от окна редакции до окна квартиры задержанного) стекло, а тем более двойное, прострелить невозможно. Кроме того, пуля просто не долетит до цели. В свою очередь, на заводе в Ижевске (Россия), журналистам сказали, что по своим характеристикам пуля из этой винтовки попадает в цель с расстояния 10 метров, а разбить стекло может с 5.

Такие выводы поддержал присутствующий на пресс-конференции бывший командир подразделения по подготовке военных стрелков Андрей БАЛКО. Он сказал: "Судя по отверстиям в двойном стекле, отпечатку на бетонной стене, там стреляли или из винтовки ТОЗ-12, или ТОЗ-18, которые относятся к огнестрельному оружию".

Подытоживая сказанное, С.МАРТЫНЕЦ сказала: "Есть подозрения, что милиция сознательно говорит неправду, что она не работает, а только делает вид".

Как сообщал УНИАН, львовская газета "Експрес" на своем официальном сайте 22 октября опубликовала заявление, в котором говорится, что “рабочие кабинеты журналистов "Експреса" уже в третий раз обстреливают. В последний раз - 6 октября.

24 октября во Львове был задержан подозреваемый в совершенных выстрелах по редакции газеты «Експрес». Задержанный сознался, что у него есть пневматическая винтовка, и время от времени он любит стрелять по птицам для развлечения. Поскольку он живет в доме напротив газеты, то допускает, что случайно мог попасть и в редакционное окно. «Мужчина заверил, что к редакции газеты не имеет никаких враждебных намерений и,тем более, не собирался стрелять по редакции», - сообщили в правоохранителных органах.

26 октября коллектив львовской газеты «Експрес» заявил, что получил информацию о совершении еще двух подобных обстрелов (как было обстреляно помещение «Експреса») - редакций газет в Западной Украине, и не исключает, что это может быть «одной цепочкой» обстрелов редакций.

В сообщении речь шла об обстреле в Луцке редакции газеты «Віче», а также об обстреле в один из выходных дней редакции газеты «Нова зоря» в Ивано-Франковске.

В последнем случае сотрудники редакции связывают стрельбу с профессиональной деятельностью, а в милиции заявляют о хулиганских действиях. Стражи порядка детали не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.