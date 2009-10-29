3/4 украинцев считают, что наиболее угрожающим является конфликт между ветвями власти в Украине – эксперт

Киев. 29 октября. УНИАН. 3/4 украинцев считают, что наиболее угрожающим является конфликт между ветвями власти в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий БЕБИК.

По его словам, проведенное его ассоциацией социологическое исследование продемонстрировало, что 75,6% украинцев считают именно конфликт между ветвями власти самой большей угрозой для национальной безопасности в Украине. Немного меньше - 74% опрошенных - считают, что чрезвычайно угрожающим является конфликт между властью и народом. “Это очень серьезные и опасные показатели”, – отметил В.БЕБИК.

При этом, по его словам, ни один из кандидатов в президенты в своей программе не дает ответа на то, каким должен быть выход из такой ситуации. В.БЕБИК добавил, что лишь действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО разработал и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где, в частности, предлагаются пути решения имеющихся проблем. Однако, напомнил доктор политических наук, парламент “заблокировал эти президентские инициативы”. В этом случае, по мнению В.БЕБИКА, следовало бы организовать всеукраинский референдум по вопросам внесения изменений в Конституцию.