В следующем году в “Артеке” состоится первая Генеральная ассамблея Всемирной детской лиги наций

Киев. 29 октября. УНИАН. Летом 2010 года в рамках Международного детского фестиваля “Изменим мир к лучшему!” состоится первая Генеральная ассамблея Всемирной детской лиги наций.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра, исполнительный директор МОО “Всемирная детская лига наций” Валентина ДОВЖЕНКО.

Она отметила, что решение о создании Лиги было принято 31 июля текущего года во время Международного детского фестиваля “Изменим мир к лучшему!”. По ее словам, дети из 50 стран мира решили с помощью Лиги создать действенный механизм участия детей в принятии и реализации решений, которые непосредственно касаются их интересов. “Юные миротворцы отмечают, что, к большому сожалению, в странах, которые они представляют, имеют место факты нарушения прав детей на образование, свободу выбора, личную безопасность, частную жизнь и др.”, - сказала она. В.ДОВЖЕНКО отметила, что 6 октября текущего года Минюст зарегистрировал Лигу, а 8-9 октября она была презентована во время юбилейной конференции, посвященной 20-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка в Женеве.

Она также сообщила, что первая Генеральная ассамблея Всемирной детской лиги наций состоится на базе Международного детского центра “Артек”, который выбран штаб-квартирой организации.

В свою очередь руководитель центра перспективного развития “Артека” Виктор КНЫШ отметил, что для детского центра является гордостью тот факт, что он выбран штаб-квартирой Лиги. “Для нас очень важно, что именно в Украине, которая в последнее время демонстрирует миротворческие инициативы, будет расположена штаб-квартиры Лиги”, - сказал он. По его словам, событие, которое произойдет в следующем году, приобретает особый вес, поскольку в 2010 году будет отмечаться 85-летие “Артека”.

Со своей стороны, председательствующий во Всемирной детской лиги наций, ученик Черкасской гимназии № 1 Вячеслав ЛИНИНГ положительно оценил тот факт, что детям была предоставлена возможность создать собственную общественную организацию, которая будет принимать те решения, которые касаются интересов именно детей. “К началу проведения Генеральной ассамблеи мы определим несколько важнейших вопросов, нуждающихся в первоочередном выполнении”, - сказал он.