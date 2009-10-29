Застройщик жилкомплекса «Чайка» рассчитывает на мирное урегулирование конфликта с банком «Надра»

Киев. 29 октября. УНИАН. Компания «Укргаз», выступающая заказчиком строительства жилого комплекса «Чайка» по ул. Лобановского, 1 в с. Чайки Киево-Святошинского района Киевской области, рассчитывает на внесудебное урегулирования конфликта с банком «Надра».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент ООО «Укргаз» Алексей КУЛАГИН.

По его словам, в 2006 году компания взяла в банке «Надра» кредит на строительство жилого комплекса «Чайка», который был погашен в 2008 году. При этом он подчеркнул, что на сегодня «Укргаз» не имеет с банком «Надра» кредитных договоров и других обязательств.

А.КУЛАГИН пояснил, что при предоставлении кредита на строительство комплекса банк получил эксклюзивное право на ипотечное кредитование для покупки квартир в «Чайке».

По его данным, сегодня банк «Надра» в своем письме к компании требует от нее погасить все проблемные кредиты физических лиц на сумму 210 млн. грн., хотя из них проблемные, по его словам, – на сумму 52 млн. грн., за счет застройщика в связи с тем, «что мы задержали сроки сдачи в эксплуатацию домов».

«Начиная с марта 2008 года, банк прекратил кредитование физических лиц, когда у нас стояла очередь на 76 млн. на покупку. Мы сразу же погасили основную часть кредита – 39 млн. долл., оставив по его просьбе всего 100 тыс. долл., для того, чтобы объект оставался у банка в залоге», - пояснил он.

А.КУЛАГИН добавил, что банк «Надра» до сих пор не оплатил «Укргазу» по номиналу 5,9 млн. грн. за первичное размещение облигаций. «Мы продолжали строить, переведя свои счета в другие банки и отказавшись от услуг «Надра», - сказал он.

По мнению вице-президента компании, покупатели квартир в жилкомплексе «Чайка» не погашают кредиты, «потому что были подняты процентные ставки и изменены условия кредитования». «То есть, выдвинуты требования по привлечению дополнительного залога, по переоценке существующего залога и по привлечению дополнительно гарантов. Кто же из гарантов в кризис согласится отвечать своим имуществом за второе лицо? Никто. Поэтому появились люди, которые не оплачивают кредиты», - пояснил он.

А.КУЛАГИН считает некорректным, что «банк решил перенести затраты по просроченным кредитам физических лиц на застройщика».

Вице-президент компании подчеркнул, что любое блокирование счетов «Укргаза» приведет к тому, что компания не сможет дотировать пока убыточную управляющую структуру – жилищно-коммунальное управление, которое эксплуатирует сданные в эксплуатацию объекты (там проживает около 1200 семей). «Если эти дотации прекратятся, то ЖЭК перестанет платить, не будет воды, газа и всего остального», - уточнил он.

А.КУЛАГИН отметил, что в результате пикетов банка жителями жилкомплекса и обращений к органам власти со стороны Антирейдерского союза предпринимателей Украины представители банка «Надра» согласились на переговоры. «До среды по результатам переговоров мы будем знать, какое решение принял банк «Надра», - сообщил он.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции в качестве посетителя вице-президент банка «Надра» Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО от имени временного администратора банка заявил, что «банк на 100% профинансировал строительство квартир жилого комплекса «Чайка».

В то же время, по его словам, компания «Укргаз» не выполнила свои обязательства перед инвесторами, заемщиками банка, сорвав сроки завершения строительства. «На данный момент у «Надра Банка» есть серьезные опасения, что строительство объекта не будет завершено… Большинство инвесторов-физических лиц, опасаясь, что компания так и не завершит строительство жилья, перестали обслуживать взятые в банке кредиты. Их задолженность составляет 210 млн. грн. По этой же причине банк ведет переговоры с руководством компании «Укргаз» о необходимости предоставить банку дополнительные виды залога», - сказал он.

По словам Ю.ДАНИЛЬЧЕНКО, у банка есть основания полагать, что в связи со сменой руководящего состава компании 22 октября «экс-руководство компании пытается уйти от ответственности».

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции Оксана КОНДРАШЕВСКАЯ, ранее занимавшая должность директора компании, а сегодня являющаяся председателем наблюдательного совета, пояснила, что смена ее должности связана с ее уходом в декретный отпуск.

А.КУЛАГИН отметил, что компания намерена выполнить свои обязательства перед инвесторами, поскольку в этом году ввела в эксплуатацию детский сад, школу искусств в рамках проекта, а также 40 тыс. кв. м жилья. Он добавил, что компания ежемесячно тратит на строительство жилкомплекса по 10 млн. грн. собственных средств.

В этом году «Укргаз» планирует ввести в эксплуатацию 50 тыс. кв. м жилья. Сдача в эксплуатацию всего комплекса запланирована на конец 2010 года. Общая площадь комплекса составит около 200 тыс. кв. м.

Заказчиком проекта «Чайка» выступает компания «Укргаз», застройщиком - компания «ОМОКС», проектировщиком – институт «Гипрограждансельстрой».