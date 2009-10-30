Стретович требует от Государственного земельного кадастра прекратить сбор платных справок для приватизации земли

Киев. 30 октября. УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СТРЕТОВИЧ требует от Государственного земельного кадастра прекратить практику обязывать граждан при приватизации земельного участка предоставлять платную справку о том, что они раньше не реализовали свое право на приватизацию.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы начали разбираться и выяснили, что эта справка абсолютно "липовая", и не нужна для приватизации земельного участка. Самое интересное, что она выдается именно тем центром, куда обращается гражданин. Другими словами, за мою работу, которую я должен делать в силу своих полномочий, вы мне еще и платите", - сказал В.СТРЕТОВИЧ.

По его словам, уже установлено, что такого рода справки от граждан требуют в 17-ти областях Украины, и их стоимость колеблется от 168 до 203 грн.

"Сейчас мы подали запросы в СБУ, Генеральную прокуратуру проверить, на какой счет эти деньги перечисляют, что за этим стоит, чем руководствовались чиновники? Одно дело, когда они шли в бюджет. А может, они шли на специальный счет? Мы еще обратились с требованиями к Государственному земельному кадастру остановить эту дерзость", - отметил В.СТРЕТОВИЧ.

Вместе с тем депутат пообещал организовать по всей стране возвращение гражданам этих денег. "Будем побуждать ГЗК вернуть их добровольно. Если Государственный земельный кадастр на это не согласится, обратимся в суд, и будем требовать, чтобы административный суд вынес решение об отмене такого нормативного требования и на основании этого - возвращение денег гражданам", - заметил В.СТРЕТОВИЧ. При этом он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, "человек имеет право приватизировать бесплатно в рамках приватизации свой земельный участок".

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции эксперт по земельно-правовым отношениям Юрий ПОТЫКУН проинформировал, что по данным, полученным из 14 регионов, в течение минувшего и нынешнего годов такие справки получили 132 тыс. граждан. "Мы посчитали - это приблизительно 16 млн. грн. Во время проверки мы обнаружили, что Госкомзем знает об этом нарушении и молчит. Прокуратура где хочет - работает, выносит предписания, а остальные совсем не реагируют", - отметил он.