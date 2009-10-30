Перед новым Президентом встанет вопрос: соглашаться ли на досрочные парламентские выборы - политолог

Киев. 30 октября. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что после президентских выборов перед новым Президентом Украины встанет вопрос: соглашаться ли на проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Учитывая, что кандидаты не первого эшелона по рейтингам предлагают какие-то приоритеты и программные принципы, то думаю, что для нового Президента будет дилемма: соглашаться ли на досрочные парламентские выборы. Думаю, что они все же состоятся, хотя и не уверен, что весной, а, скорее всего, осенью”, - сказал В.КАРАСЕВ.

По мнению политолога, досрочные парламентские выборы дают шанс на то, чтобы “политика после президентских выборов не законсервировалась в безысходности”, поскольку выборы будут проходить “в режиме низких ожиданий”, и голосование будет “от безысходности”, что плохо для страны.

В.КАРАСЕВ также считает, что досрочные парламентские выборы - это абсолютно нормальная, рациональная и важная процедура, которая дает возможность выйти из парламентского кризиса.

Он также отметил, что шансов на выход во второй тур больше у Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО, но “теоретически и при определенных условиях”, в эти расклады может вмешаться действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО и “смешать карты”.

В.КАРАСЕВ отметил, что на сегодня обостряется борьба за третье место между Владимиром ЛИТВИНЫМ, Арсением ЯЦЕНЮКОМ и, возможно, Сергеем ТИГИПКО. Политолог не считает этих кандидатов техническими. “Это реальные кандидаты, которые потом могут смешать карты между первым и вторым туром, а также после голосования за Президента”, - сказал он.

Характеризуя то, как каждый из кандидатов выдвигался на пост Президента Украины, В.КАРАСЕВ отметил: “Съезд Народной партии, которая выдвигала В.ЛИТВИНА, был помпезным, съезд Партии регионов - это круто. Если говорить о выдвижении Ю.ТИМОШЕНКО - это было шикарно, триумф политтехнологий. А если говорить о подаче заявки на регистрацию В.ЮЩЕНКО в ЦИК - это было ни помпезно, ни круто, ни шикарно, но благородно. Как-то оно было по-украински”.

Политолог также считает правильным, что В.ЮЩЕНКО пошел на выборы как самовыдвиженец. “Президент Украины не может выдвигаться только от партии. Это самовыдвижение, потом будет поддержка разных общественных организаций и политических сил, а затем съезд “Нашей Украины” еще раз официально поддержит выдвижение действующего Президента”, - сказал он.

По убеждению политолога, таким шагом В.ЮЩЕНКО продемонстрировал “благородный стандарт” в нынешней президентской кампании. В частности, это касается и того, что В.ЮЩЕНКО не начал проводить избирательную кампанию раньше, “когда все занимались биг-бордами”, добавил он.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что нынешняя президентская кампания является определенным образом пробой сил на следующих парламентских выборах, В.КАРАСЕВ сказал, что “в известной степени это так”, поскольку происходит “отработка, тестирование команд, программных тезисов, приоритетов”.

Политолог также считает позитивным, что на пост Президента претендует лидер оппозиции. “Никто его не прессует, и это говорит о том, что помаранчевая эпоха действует, только она сегодня воплощается не столько в каких-то лозунгах, сколько в институтах выборной демократии”, - сказал он.