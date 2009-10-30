Юристы просят Президента поручить провести объективную проверку информации о возможных злоупотреблениях Бачуна

Киев. 30 октября. УНИАН. Председатель Общественной организации "Украинское юридическое общество" Олег БЕРЕЗЮК и член центрального совета этого объединения Николай СИРЫЙ в открытом письме просят Президента Виктора ЮЩЕНКО поручить объективную проверку информации о возможных злоупотреблениях со стороны председателя Окружного административного суда Киева Олега БАЧУНА.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы просим дать поручение провести проверку информации, обнародованной в СМИ. Если судья виноват, он должен понести ответственность, если нет - то ответственность должны понести те, кто распространил непроверенную информацию... На сегодняшний день ни Генеральная прокуратура, ни СБУ такую проверку не проводили", - сказали юристы, заметив, что в соответствии с Конституцией, любые обвинения человека в нарушении закона должны выдвигаться и проверяться в определенном порядке, а безосновательное обвинение является недопустимым.

Анализируя информационную кампанию вокруг О.БАЧУНА, юристы выразили уверенность, что "она направлена на его дискредитацию и отстранение от занимаемой должности". "Методы, которые используют организаторы этой кампании, свидетельствуют о том, что в основе лежит не стремление достичь торжества закона, а попытка расправиться с "неугодным" судьей и утвердить "свои" правила в сфере правосудия, тем более, накануне выборов", - сказал О.БЕРЕЗЮК.

При этом он заметил, что самым опасным в данной ситуации является то, что в эту кампанию "широко вовлечены государственные органы и должностные лица". По словам Н.СИРОГО, "по нашему убеждению, в этой ситуации неправомерным способом действует и Высший совет юстиции. По сообщениям СМИ, проверка депутатских обращений относительно О.БАЧУНА поручена Виктору МЕДВЕДЧУКУ, который уже подготовил справку о проведенной проверке с заключением о наличии в действиях судьи признаков нарушения присяги судьи и с предложением рекомендовать освободить его от должности судьи".

В контексте этого юристы заметили, что В.МЕДВЕДЧУК "не является легитимным членом Высшего совета юстиции, поскольку он не принес присягу члена совета, а потому не получил полномочий". Поясняя эти слова, они обратили внимание на тот факт, что незаконность решения ВСЮ о восстановлении В.МЕДВЕДЧУКА членом совета признал Верховный суд Украины, который 4 ноября 2008 года указал: "Сам Высший совет юстиции не является субъектом формирования собственного состава, а потому, принимая решение, вышел за пределы своей компетенции".

Кроме того, участники пресс-конференции заметили, что парламентский комитет по вопросам правосудия также незаконно принял решение о создании рабочей группы по проверке фактов деятельности О.БАЧУНА, поскольку ни один из существующих законов не предусматривает осуществления парламентского контроля в форме проверок деятельности судов и судей.

Учитывая изложенное, юристы рекомендуют профильному комитету ВР обеспечить недопущение превышения предоставленных ему полномочий; ВСЮ - поручить проверку сведений относительно О.БАЧУНА полномочным лицам, которые имеют статус члена совета; Генпрокуратуре - проверить обнародованную информацию относительно судьи с предоставлением правовой оценки фактам незаконного сбора и распространения конфиденциальной информации о человеке, а Совету судей - отреагировать на факты посягательства на независимость судей и вмешательства в их деятельность.

Как сообщал УНИАН, 9 октября с.г. Верховная Рада Украины направила генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО депутатские запросы относительно выяснения происхождения средств, которые председатель Окружного административного суда Киева О.БАЧУН тратит на определенные вещи.

В частности, парламент направил депутатский запрос членов фракции БЮТ Владимира ИВАНЕНКО и Константина БОНДАРЕВА относительно изучения обстоятельств происхождения средств, потраченных О.БАЧУНОМ на приобретение двух мобильных телефонов, которые изготовлены из драгоценных металлов, стоимостью свыше 30 тыс. дол. каждый.

Также ВР направила запрос членов фракции БЮТ Романа ЗАБЗАЛЮКА и Юрия ТРЫНДЮКА относительно установления происхождения средств, потраченных О.БАЧУНОМ на оплату частного самолета для перелета на летний отдых на остров Сардиния, в сумме, которая составляет 400 должностных окладов учителя.