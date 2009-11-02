Эксперты заявляют о снижении эффективности использования скандалов в ходе избирательной кампании

Киев. 2 ноября. УНИАН. Эксперты Агентства моделирования ситуаций заявляют о снижении эффективности использование скандалов во время избирательной кампании.

Об этом говорится в их исследовании, презентованном сегодня в УНИАН.

Эксперты констатируют, что избирательные кампании в Украине с каждым годом все больше прибавляют в деструктивной составляющей своей общей стратегии. Если в начале независимости Украины коррупционные скандалы носили характер локальных пиар-акций, то сегодня политтехнологи откровенно “жонглируют” наиболее принципиальными для общества темами – человеческая жизнь, морально-этические категории, безопасность семьи и детей обвиняют в прямых связях с криминалитетом.

Вместе с тем эксперты убеждены, что различные обвинения достигли тех уровней, когда теряется мотивация избирателей. “Именно поэтому в последнее время технологи все чаще делают ставки не на прагматичные обвинения во взяточничестве, коррупции, разворовывании, а в первую очередь на нарушение базовых морально-этических норм. Общество настолько устало от коррупции в политике, что единственным раздражителем для него могут быть обвинения наподобие педофилии или особо ужасающего убийства, потому что обычная стрельба с жертвами или нетрадиционная сексуальная ориентация политика... уже не будут иметь значительного негативного влияния. Инциденты из КУШНАРЁВЫМ, ТЕДЕЕВЫМ или ЛОЗИНСКИМ определенный резонанс, конечно, имели, однако непродолжительный, и это не повлияло на общий рейтинг их политических сил”, – заявляют эксперты Агентства моделирования ситуаций.