Прихожане и духовенство УАПЦ (канонической) заявляют о кампании по дискредитации их патриарха

Киев. 2 ноября. УНИАН. Прихожане и духовенство Украинской автокефальной православной церкви канонической (УАПЦк) обращают внимание на широкомасштабную кампанию, развернутую против главы церкви патриарха Моисея (Олега КУЛИКА).

Об этом шла речь сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня в Украине развернулась широкомасштабная кампания по уничтожению патриарха Моисея и Божьей Церкви. Это происходит на глазах всей страны. Сознательно или несознательно, но отдельные СМИ Украины принимают в этом активное участие. На это и рассчитывают заинтересованные лица, чтобы под клевету, которая развертывается в СМИ любителями грязных скандалов, сфабриковать из фальшивых свидетельств против патриарха и всей Церкви уголовное дело. Все это направлено на уничтожение патриарха МОИСЕЯ. Патриарх многократно предсказывал тем, кто посещал духовные лекции, что Украину ожидают очень трудные времена – это приход вирусов и рост коррумпированного хаоса» - говорится в обращении, обнародованном представителями УАПЦк.

Кроме того, они подчеркивают, что все обвинения против патриарха МОИСЕЯ (Олега КУЛИКА) – неправда. «Это ложь, придуманная церковными православными духовными лидерами... Вывести народ из духовного хаоса может только новый сильный лидер, которым является патриарх МОИСЕЙ», - убеждены представители УАПЦк.

В то же время пресс-секретарь и Патриарший администратор УАПЦк Леонид СТЕФАНИШИН рассказал, что патриарх МОИСЕЙ в 1990 году перешел в УАПЦк, которая в то время начинала возрождаться. В августе 1992 года его направили в США в украинские приходы УАПЦк. В 1997 году, получив отпускную грамоту, основал в г.Детройт новую общину для вновь прибывших эмигрантов из стран бывшего СССР. В 2000 году вернулся в Украину и основал в г.Ужгороде общину.

«Восемь лет на территории Украины незаконно не регистрируют Украинскую автокефальную православную церковь каноническую. Разного рода ложь, гонения и эта сфабрикованная клевета - это все, и теперешняя ситуация с этим скандалом, является цепочкой одного сценария. Сценария, направленного на уничтожение патриарха МОИСЕЯ, как духовно, так и физически. Это официальная позиция церкви» - сказал Л.СТЕФАНИШИН.

Также он добавил, что в связи с этой ситуацией, УАПЦк не намерена оправдываться, потому что «это все ложь». Кроме того, сам патриарх МОИСЕЙ (Олег КУЛИК) обратился к участникам пресс-конференции через веб-камеру.

Как сообщал УНИАН, бывшие прихожане Украинской автокефальной православной соборной церкви канонической обращают внимание на использование неподобающих методов влияния, которые не связаны с религиозной культурой, на прихожан этой церкви. В частности, 14 октября правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело против руководителя этой церкви, самоназванного патриарха МОИСЕЯ (Олега КУЛИКА) по ст. 181 Уголовного кодекса Украины по факту посягательства на здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений или выполнения религиозных обрядов.