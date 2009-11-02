Киев. 2 ноября. УНИАН. В Украине открылась Первая школа личного роста бизнесменов на основе традиционного Винг Чунь. Об этом сообщил доктор китайской медицины, президент Всемирной ассоциации Винг Чунь Кунг Фу гранд-мастер Вильям ЧЕНГ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, методика включает в себя медитацию. «Средством от стрессовых ситуаций является медитация. Медитация – это совсем не так сложно, как мы можем себе представить и так, как нам иногда это преподносят», – сказал В.ЧЕНГ. При этом он продемонстрировал несколько приемов, как правильно проводить медитацию.

В.ЧЕНГ уверен, что в человеческом организме работа всех органов должна быть сбалансирована, чтобы противостоять инфекциям, из-за которых организм стареет. При этом гранд-мастер подчеркивает, что человек должен хорошо отдыхать. По словам В.ЧЕНГА, в последний раз он болел 25 лет назад.

Как сообщил глава наблюдательного совета BPT GOUP, личный ученик В.ЧЕНГА Игорь ТУНИК, методика, прелагаемая гранд-мастером, предназначена для бизнесменов, которым постоянно необходимо принимать ответственные решения.

В.ЧЕНГУ 69 лет и в течение 30 лет он путешествует по миру и пропагандирует свою методику. В.ЧЕНГ – близкий друг и наставник Брюса Ли.