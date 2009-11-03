ПРОРОК ПРИБУДЕТ В УКРАИНУ

«Артхаус Трафик» и журнал «ТОП 10» представляют:

5 ноября в столичном кинотеатре «Киев» стартует прокат одной из главных кинопремьер года – криминальной саги известного французского режиссера Жака Одиара «ПРОРОК». «Кресный отец» без глянца, как называют картину критики, получил Гран-При Каннского международного кинофествиаля и был выдвинут кандидатом на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке» в 2009 году.

«Пророк» - история о выживании и становлении в уловиях психологического прессинга и физической опасности. Девятнадцатилетний арабский юноша пприговорен к шести годам заключения во французской тюрьме. Чтобы выжить, он вынужден выполнять задания лидера корсиканской мафии. Парень постепенно осваивает новый для себя мир и завоевывает доверие заключенных. Пройдя все круги испытаний, он начинает вынашивать собственные дерзкие планы…

Работы Жака Одиара хорошо известны в Украине и любимы нашими зрителями. Как режиссер Одиар снял признанные зрительские хиты «Читай по губам» с Венсаном Касселем и «Мое сердце биться перестало» с Роменом Дюри, как сценарист – создал нестареющий шедевр французского кино «Профессионал» с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли. «Пророк» - новая режиссерская работа Одиара, которую многие критики считают лучшей его работой.

Информация о фильме – http://www.arthousetraffic.com/films/Prorok/index.html

Пресс-кит, кадры полиграфического разрешения, фото со съемок - http://www.arthousetraffic.com/press/

По меркам криминальной драмы, это кино-трип невиданной визуальной мощи. … Чудовищно хорошее получилось кино.

Андрей Зимоглядов, kino.open.ua