Эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине способствовали неблагоприятные погодные условия - Полищук

Киев. 3 ноября. УНИАН. Распространению эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине способствовали неблагоприятные погодные условия – сначала тепло до +15, а затем - резкое похолодание со снегом.

Об этом сообщил председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины профессор Николай ПОЛИЩУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом врач с 40-летним стажем посоветовал, что делать, чтобы предотвратить заболевание. Н.ПОЛИЩУК подчеркнул, что предотвращает инфицирование вирусами, в первую очередь, здоровый образ жизни. “Снижают иммунитет - чрезмерное употребление алкоголя, курение, непроветренное помещение, переутомление и недосыпание. Нужно обязательно рационально питаться. Употреблять больше растительной пищи. Не забывать, что витамин С есть не только в препарате, но и в шиповнике, капусте и других продуктах”, – отметил Н.ПОЛИЩУК.

Врач советует также вместо носового платка из ткани пользоваться одноразовыми бумажными салфетками, надевать маску в закрытых общественных помещениях. На открытом воздухе такая маска почти не защищает, уточнил он.

Профессор Н.ПОЛИЩУК также напомнил о симптомах гриппа и ОРВИ. “Если у вас высокая температура, ломота в теле, головная боль, явные признаки интоксикации, это, вероятнее всего, грипп. Если же простуда начинается с кашля, насморка - это респираторная вирусная инфекция. Но сегодня ОРВИ может наложиться на грипп, а грипп на ОРВИ. И поэтому часто сложно диагностировать болезнь”, – сказал врач, добавив, что для человека должна быть важна не информация, о том, что это за разновидность вируса гриппа, а оказание квалифицированной медицинской помощи.