Киев. 3 ноября. УНИАН. 82% украинцев считают, что на президентских выборах будут массовые фальсификации.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного социологической группой “Рейтинг” исследования, презентованные на пресс-конференции в УНИАН.

83% опрошенных уверены, что после выборов политики будут оспаривать их результаты. В выборы без фальсификаций и судебной волокиты верят только 8,5% граждан.

Также, несмотря на пессимистические ожидания относительно хода избирательного процесса, только 12,6% опрошенных допускают повторение событий 2004 года, когда люди массово выступили против фальсификации результатов президентских выборов.

Исследование проводилось 3-12 октября, опрошены 2000 респондентов во всех регионах Украины, ошибка репрезентативности исследования составляет 1,8-3%.