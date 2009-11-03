60% украинцев ожидают от политиков попыток сорвать выборы Президента - опрос

Киев. 3 ноября. УНИАН. 60,7% украинцев ожидают от политиков попыток сорвать выборы Президента Украины.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного социологической группой “Рейтинг” исследования, представленные на пресс-конференции в УНИАН.

24,4% опрошенных считают, что таких попыток не будет.

При этом, по мнению украинцев, наиболее выгоден срыв выборов для действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО – так считают 41,8%.

Других претендентов на пост Президента подозревают в попытках сорвать выборы гораздо меньше: 14,5% – Юлию ТИМОШЕНКО, 9,3% – Виктора ЯНУКОВИЧА, 2,6% – Арсения ЯЦЕНЮКА, 1,8% – Владимира ЛИТВИНА.

Ключевой причиной, по мнению опрошенных, по которой могут быть сорваны выборы Президента, может быть сговор политиков или политических сил (27,4%).

Среди других возможных причин респонденты выделили блокирование работы Центральной избирательной комиссии (20%), блокирование работы Верховной Рады (15,4%), ухудшение экономической ситуации в связи с кризисом (11,9%) и объявление чрезвычайного положения (10,6%).

Исследование проводилось 3-12 октября. Опрошены 2000 респондентов во всех регионах Украины. Погрешность репрезентативности исследования составляет 1,8-3%.