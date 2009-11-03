Лидер ВОО «Моє слово – моє зобов’язання» Чубко инициирует всенародный сбор средств на выдвижение в президенты

Киев. 3 ноября. УНИАН. Президент Всеукраинской общественной организации «Моє слово – моє зобов’язання» Оксана ЧУБКО призывает граждан Украины собирать средства для внесения залога 2,5 млн. грн. для регистрации ее кандидатом в президенты.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Есть уникальный случай в Украине. За несколько дней сформировать залог и за несколько дней подать документы. Если это состоится, это действительно будет что-то чрезвычайное. И у каждого из нас есть возможность быть причастным к этому» - сказала О.ЧУБКО.

По ее словам, для того, чтобы собрать необходимые средства, осталось еще несколько дней. Минимальный взнос – 10 гривень.

«В истории есть случаи. Все мы знаем, что в штатах (США - УНИАН) были кандидаты не от демократов, не от республиканцев. Шел человек в президенты, и он не дошел лишь потому, что не хватило времени» - подчеркнула О.ЧУБКО.

Она сообщила, что обращается к тем людям, которые не поддерживают ни одну из партий. «Мы просим тех, кто не поддерживает ни одну из партий. Возможно, эти люди и являются членами каких-то партий, при этом, возможно, они отчаялись, что лидеры этих партий что-то могут изменить. Мы предлагаем альтернативу. Я сейчас не заангажирована ни одним олигархом, за моей спиной не стоят большие деньги», - сказала О.ЧУБКО.

Кроме того, Всеукраинская общественная организация «Моє слово – моє зобов’язання» инициировала «Народный ультиматум» против существующей политической системы. В ультиматуме, в частности, речь идет о неприемлемости его авторами избирательной системы и популизма во всех его проявлениях. Они заявляют об утраченных перспективах развития Украины, отсутствии действенных институтов защиты прав человека.

По словам О.ЧУБКО, ее первыми шагами, в случае избрания на пост Президента Украины, будет принятие изменений в законы, которые касаются прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, О.ЧУБКО считает необходимым проведение всеукраинского референдума относительно уклада государства, установить уголовную ответственность депутатов за передачу голоса другому депутату, или голосование за другого депутата.

Также О.ЧУБКО предлагает проведение полной инвентаризации имущества Украины, обследование опасных объектов, мостов, разработку программы социально-экономического развития страны. Внешняя политика Украины, по ее словам, будет ориентироваться на долгосрочные перспективы, используя выгодное геополитическое положение и ресурсы Украины. Привлечение иностранных инвесторов и украинских инвестиций будет происходить по показателям рентабельности и перспективности.