Изменения уровня заработной платы в октябре 2009 года

Рост уровня предлагаемых зарплат связан с тем, что в последнее время работодатели принялись искать не младший персонал, как это было раньше. С началом осени компании подыскивают лучших среди претендентов на руководящие должности, часто указывая максимально возможный оклад для наиболее квалифицированных и опытных специалистов.

Кроме того вырос уровень оклада для строителей, архитекторов и дизайнеров. Способствовало этому постепенное оживление рынка недвижимости и рост востребованности строительно-отделочных работ. Спросу на дизайнеров способствует приближение новогодних праздников, к наступлению которых компании выпускают сувенирную продукцию, поздравительные и рекламные материалы.

В сравнении с III кварталом в октябре 2009 года зарплаты снизились у инженеров, системных администраторов и работников ресторанного бизнеса. Это связано с тем, что в III квартале компании набирали наиболее опытных сотрудников в этой области, а сегодня им требуются младшие специалисты и помощники, чей уровень зарплат значительно ниже, чем у их более опытных коллег. К тому же, сейчас такие сотрудники востребованы небольшими частными предприятиями, которых вполне устраивает невысокий уровень квалификации специалиста.