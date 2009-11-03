Продюсер Фалеса утверждает, что на сегодня проекта “Мика Ньютон” не существует

Киев. 3 ноября. УНИАН. Продюсер Юрий ФАЛЕСА утверждает, что на сегодня проекта “Мика Ньютон” не существует.

Об этом Ю.ФАЛЕСА сказал на пресс-конференции в УНИАН, проведенной в связи со сложившейся ситуацией во взаимоотношениях продюсера с певицей Оксаной ГРИЦАЙ, известной по псевдониму «Мика Ньютон».

Продюсер сообщил, что на сегодня певица уволена, а инициатива о разрыве контракта о сотрудничестве шла именно от О.ГРИЦАЙ.

«В связи с тем, что она отказалась от выполнения условий контракта наша кампания, а также наши российские партнеры-инвесторы не проявили никакого интереса в дальнейшем к сотрудничеству с данным артистом», - сказал Ю.ФАЛЕСА.

“Нам не интересен проект “Мика Ньютон. Он изжил себя”, - добавил он, отметив при этом, что не собирается называть этим сценическим псевдонимом какую-либо другую новую певицу, с которой будет работать.

По словам Ю.ФАЛЕСЫ, О.ГРИЦАЙ было предложено возместить фактические расходы по проекту без штрафных санкций в связи с разрывом договора, но никаких действий по погашению затрат в течении трех месяцев произведено не было.

“Вынесено наше решение запретить Оксане ГРИЦАЙ использование музыкального материала и раскрученную торговую марку “Мика Ньютон”. И все это пока Оксана ГРИЦАЙ не погасит затраты, связанные с данным проектом”, - отметил Ю.ФАЛЕСА.

Вместе с тем, по словам продюсера, О.ГРИЦАЙ продолжала выступать под именем “Мика Ньютон” на концертах и все сборы шли “в ее карман”.

Ю.ФАЛЕСА утверждает, что продукт «Мика Ньютон» был придуман и создан его командой, а кроме того, в контракте зафиксировано, что все права использования названия проекта принадлежат ему.

«Имущественные, авторские, смежные права артиста на произведения, а также носителя информации с голосом, изображением артиста, созданные при содействии продюсера, передаются продюсеру бессрочно и могут быть предметом наследования», - процитировал Ю.ФАЛЕСА запись в контракте с О.ГРИЦАЙ, подчеркивая, что к таким пунктам относятся: право воссоздавать произведение, использование сценического псевдонима артиста «Мика Ньютон».

«Поскольку я автор этого псевдонима, я его придумал, я его за 7 лет раскрутил, вложил в это деньги, я имею полное право на это имя», - заявил Ю.ФАЛЕСА.

Юрист, представляющий интересы Ю.ФАЛЕСЫ, отвечая на вопрос представителей прессы какую сумму будут требовать с О.ГРИЦАЙ, сказал: “На сегодняшний день, сумма, о которой мы говорим, которая будет выставляться в исковых требованиях, это сумма тех убытков, которые мы понесли как правообладатели этих песенных произведений, и не только мы, а и серьезные компании, и которые будут подсчитаны и выставлены в судах”.

По словам самого Ю.ФАЛЕСЫ, он хочет возместить затраты по изготовлению нового альбома “Мики Ньютон”, затраты на обучение певицы в Лондоне, запись альбома в Англии. “Это порядка 200 тыс. долларов. Это просто суммы, официально заплаченные без ротации клипов на телевидении и т.д.”, - сказал он, добавив, что уже направлено обращение в суд.

На пресс-конференции было заявлено, что в общем в продукт “Мика Ньютон” было вложено около 450 тыс. долларов.

Продюсер сообщил, что месяц назад подписан контракт с новой артисткой, которой передали право на исполнение песен «Мики Ньютон» и имя этой певицы ГОЙЯ.

12 ноября планируется представить этот новый проект.