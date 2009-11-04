ВОЛЯ предложила корпоративным клиентам подключить Интернет и цифровое телевидение с экономией 99%

4 ноября 2009 года, Киев. Компания ВОЛЯ предложила корпоративным клиентам, желающим подключиться к высокоскоростному Интернету, воспользоваться преимуществами цифрового телевидения, сэкономив при этом 99% стоимости расширенного телепакета «Всесвіт». По условиям новой акции, выбрав один из интернет-пакетов группы «Usage Unlimited» или пакеты XL-Pro, XXL-Pro группы «Speed Unlimited», всего за 1,08 грн в месяц можно подписаться на расширенный пакет «Всесвіт». При этом абоненты получают в пользование ТВ-тюнер всего за 1 гривню в месяц (регулярная стоимость этого дополнительного сервиса – 12,90 грн/мес.).

Регулярная стоимость расширенного пакета «Всесвіт», который включает более 120 телепрограмм, для корпоративных клиентов составляет 107,62 грн/мес. Акция проводится с 20 октября по 30 ноября 2009 года. Срок действия акционного плана подписки на «Всесвіт-99%» – до 31 января 2010 года.

Напомним, что в группе тарифных планов «Speed Unlimited» без ограничения скорости с определенным объемом информации в абонентскую плату 130 грн/мес. включено 10 ГБ, 230 грн/мес. – 70 ГБ, 350 грн/мес. – 150 ГБ и 500 грн/мес.– 250 ГБ. В группе тарифных планов «Usage Unlimited» с фиксированной скоростью без ограничения потребления трафика предлагаются симметричные скорости приема-передачи от 1024 Кбит/с до 8192 Кбит/с стоимостью от 300 грн/мес. до 1600 грн/мес.

Детальная информация о тарифах: www.voliapro.com.

Руководитель службы по работе с ключевыми абонентами компании ВОЛЯ Павел Солопихин отметил: «Комплекс услуг для корпоративных абонентов предоставляется под торговой маркой «ВоляPRO» и включает в себя доступ в Интернет, к цифровому телевидению и услуги дата-центра. Мы продолжаем совершенствовать наше предложение, делая особый акцент на индивидуальный подход к каждому клиенту и экономическую выгоду получения целого комплекса услуг из одних рук, который включает также дополнительные сервисы и удобства».

В компании создан отдельный офис по обслуживанию корпоративных абонентов, предназначенный исключительно для юридических лиц. Выделена телефонная линия для связи с соответствующими службами компании ВОЛЯ. Подключение корпоративных пользователей осуществляется специальной бригадой технических специалистов, которые обеспечены всем необходимым оборудованием для работы c крупными офисными помещениями. Информационно-консультационное обслуживание обеспечивает отдельная группа сотрудников, за каждым таким абонентом закрепляется высококвалифицированный менеджер. Для информационно-технического сопровождения создана специальная инженерная служба. Документы корпоративным пользователям доставляют курьеры. Одним из главных преимуществ компании в работе с такими абонентами является возможность обработки заявок день в день.

Заказ услуги для абонентов «Воля PRO»

Офис по работе с корпоративными абонентами: Киев, ул. Киквидзе, 1/2.

График работы: с 9:00 до 21:00, без обеда и выходных.

Подключение и обслуживание: (044) 502-22-00,

pro@volia.com, www.voliapro.com

Компания ВОЛЯ http://www.volia.com/ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг: кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, услуги крупнейшего в Украине дата-центра, а также дополнительный сервис «видео-по-запросу».