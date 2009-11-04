ПРООН и правительство Дании начинают в Украине новый грантовый проект по развитию гражданского общества

Киев. 4 ноября. УНИАН. В Киеве представлен проект «Развитие гражданского общества», направленный на усиление гражданского общества в Украине в семи областях, который является совместной инициативой Программы развития ООН и Министерства иностранных дел Дании.

Об этом сообщил руководитель проекта “Развитие гражданского общества” Валерий ОЛИЙНЫК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, основной целью проекта является укрепление гражданского общества путем поддержки организаций гражданского общества (ОГО) в Украине, что будет способствовать прозрачности и ответственности власти, внедрению инициатив для создания благоприятной законодательной среды.

По информации В.ОЛИЙНЫКА, проект рассчитан на 2009-2011 гг. и будет реализовываться в семи областях: Донецкой, Кировоградской, Львовской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской. Указанные области были определены на заседании коалиции организаций - основных доноров Проекта с учетом определенного неудовлетворительного экономического развития или недостаточной поддержки некоторых областей Украины.

В.ОЛИЙНЫК сообщил, что проект будет реализован по трем направлениями и будет иметь три циклы.

“На все три направления тематические мы готовы оказать финансовую поддержку в размере 450 тыс. долларов на год, то есть на один цикл гранта”, - сказал В.ОЛИЙНЫК.

Он озвучил направления, по которым будет оказываться поддержка общественным организациям: реализация прав и улучшение положения уязвимых слоев населения (людей с особенными потребностями, детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, незащищенной молодежи, “детей улицы” и уязвимых категорий женщин); гуманизация работы органов правопорядка и пенитенциарной системы в Украине; активизация участия граждан в процессе принятия решений местной властью.

Присутствующий на пресс-конференции Владимир КУПРИЙ, который является исполнительным директором благотворительного проекта “Творческий центр ТЦК” - украинского партнера проекта “Развитие гражданского общества”, сообщил, что в областях уже были проведены информационные сессии по двум направлениям проекта, и 13 ноября завершится прием конкурсных предложений от общественных организаций. Предусмотрено, что независимые эксперты проведут оценивание всех проектов.

В.КУПРИЙ сообщил, что размеры грантов будут колебаться от 50 до 220 тыс. грн. Реализация проектов первого цикла должна закончиться в сентябре следующего года.

Общая смета проекта “Развитие гражданского общества” на три года составляет 3,5 млн. долларов, сообщил В.ОЛИЙНЫК.