Издательский дом “Личности” презентует спецвыпуск журнала “Личности-Украина”, посвященный кандидатам в Президенты

Киев. 4 ноября. УНИАН. Издательский дом “Личности” презентует специальный выпуск журнала “Личности-Украина”, посвященный кандидатам на должность Президента.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН на тему “Выборы 2010. Будущее Украины в личностях ее элиты” издатель, главный редактор издательского дома “Личности” Юрий БИЛЕЦКИЙ, принципиальная задача этого проекта - раскрыть сценарии будущего страны и дать прогноз развития Украины при конкретном выборе личности.

По его словам, специальный выпуск журнала выйдет в начале декабря. В его подготовке приняли участие психологи, социологи, политологи и журналисты. Ю.БИЛЕЦКИЙ отметил, что принципиальная задача для всех авторов заключалась в том, чтобы отойти от стереотипов в подаче материалов о действующих политиках.

”Принципиальная задача проекта - дать прогноз развития Украины при конкретном выборе личности. Каждый кандидат имеет свои черты характера, привычки, знания и навыки, которые создают основу его личности. Это позволяет предугадать, как этот человек будет действовать в определенных ситуациях и куда будет двигаться страна”, - сказал Ю.БИЛЕЦКИЙ. По его словам, это будет “уникальный проект”.

Он сказал, что для каждого кандидата будет написано биографическое эссе, дан политический комментарий с элементами психологического анализа, сравнительный исторический анализ (кандидаты будут сравниваться с достаточно успешными государственными деятелями), будут представлены нестандартные фото и шаржи-карикатуры.