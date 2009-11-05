Visa объявляет о продлении спонсорства Олимпийских игр до 2020

Москва, 27 октября 2009 г. – Visa Inc. (NYSE: V), долгосрочный и почетный партнер международного Олимпийского движения, объявила сегодня о продлении спонсорства Олимпийских игр сроком на восемь лет.

В рамках нового договора Visa сохраняет за собой права, приобретенные в 1986 году, а именно, статус эксклюзивного партнера в категории «платежные системы» и единственной платежной карты для оплаты товаров и услуг на территории проведения Олимпийских игр. Данный статус Visa будет действовать на протяжении четырех Олимпийских игр, которые следуют за Олимпийскими играми 2012 в Лондоне, как то: зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи, летние Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро, а также игры 2018 и 2020 гг., место проведение которых еще не определено.

О продлении договора было объявлено в Москве во время проведения торжественной церемонии подписания контракта с участием г-на Руперта Кили, президента группы регионов, СЕМЕА и Азиатско-Тихоокеанского региона, Visa Inc. и г-на Жак Рогге, президента Международного олимпийского комитета.

Спонсорская поддержка двенадцати прошедших Олимпийских игр помогла Visa упрочить свои лидерские позиции на международной арене, увеличить объем торговых оборотов, расширить сеть приема карт на новых и развивающихся рынках, а также укрепить потребительские предпочтения в отношении продуктов и услуг Visa.

Новый контракт позволит Visa предложить финансовым организациям-партнерам и держателям карт дополнительные преимущества благодаря расширенному присутствию в торгово-сервисных предприятиях, эксклюзивным программам, связанными с Олимпийскими играми, а также уникальным маркетинговым кампаниям.

“Олимпийские игры оказывают беспрецедентное влияние на мировое сообщество и представляют большой интерес для широкой аудитории, независимо от демографических факторов, - отметил Антонио Лючио (Antonio Lucio), глава по маркетингу Visa Inc. - Олимпийские игры также несут ряд ощутимых преимуществ для развития бизнеса Visa, клиентов и партнеров компании. Степень активности наших клиентов, количество которых во время проведения Олимпийских игр 2008 в Пекине достигло 573 банка в 41 стране мира, наглядно продемонстрировала авторитет Олимпийских игр на международной арене“.

Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге отметил: “Партнерство с Visa – прежде всего демонстрация наших общих стремлений: внести вклад в будущее молодежи и спорта, в будущее Олимпийских игр и продвижение олимпийских идеалов и ценностей по всему миру. От лица МОК, 205 Национальных олимпийских комитетов и всех спортсменов, я бы хотел выразить благодарность компании Visa, ее клиентам и международным партнерам за их готовность поддержать Олимпийское движение до 2020 года”.

Непоколебимый растущий авторитет Олимпийских игр предоставляет Visa гибкую платформу для реализации интегрированных маркетинговых инициатив. В течение многих лет спонсорская поддержка Visa Олимпийских игр, используемая для развития бизнеса компании, эволюционировала вместе с бизнес стратегией Visa.

“На начальном этапе сотрудничества с Международным олимпийским комитетом, мы концентрировали наши усилия на эксклюзивности приема карт Visa во время проведения Олимпийских игр. Сегодня мы используем платформу Олимпийских игр для того, чтобы донести до еще большей части населения преимущества карт Visa по сравнению с наличными и чеками, и способствовать развитию инфраструктуры приема платежных карт в странах-устроительницах Олимпийских игр, - добавил г-н Лючио. - Полным ходом идут приготовления к зимним Олимпийским играм в Ванкувере, разработка программы спонсорской поддержки Олимпийских игр 2012 в Лондоне вступила в активную фазу, мы также с интересом смотрим на Олимпийские игры 2014 в Сочи. Нам не терпится приступить к работе с нашими российскими партнерами, Оргкомитетом «Сочи 2014» и МОК, чтобы продолжить историю Олимпийского движения и совместными усилиями достойно провести зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи».

Приверженность Visa Олимпийскому движению, сотрудничество с национальными олимпийскими комитетами, национальными олимпийскими командами и отдельными спортсменами является важным фактором, обеспечивающим успех Олимпийских игр. Visa разработала большое количество международных программ в целях поддержки Олимпийских сборных и отдельных команд на их пути к олимпийским вершинам. Visa стала первым глобальным партнером Олимпийского движения, который разработал и воплотил в жизнь маркетинговые инициативы, направленные на поддержку городов – устроителей Олимпийских игр.

Visa также обладает эксклюзивным статусом партнера всех 205 национальных Олимпийских комитетов и Олимпийских сборных по всеми миру. Эксклюзивные права включают использование олимпийской символики национальных олимпийских комитетов и МОК в рекламных и коммерческих целях.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Эндрю Вудвард, директор по маркетингу и спонсорским коммуникациям

Visa Inc., +1 415 307 6795, woodward@visa.com

Информация для редакторов

Имиджи, видео и другая информация, связанная с Олимпийским спонсорством Visa, доступна на www.thenewsmarket.com/visa.

О Visa

Visa Inc. является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS - одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более, чем 200 странах мира.

Более подробная информация доступна по адресу: www.corporate.visa.com.

Заявления прогнозного характера

Ряд заявлений в данном пресс-релизе носит прогнозный характер, в соответствии с положениями раздела Section 27A Закона о ценных бумагах 1933 года, с внесенными изменениями, и разделом Section 21E Закона о ценных бумагах и биржах от 1934 года, с внесенными изменениями. Заявления прогнозного характера подпадают под действие оговорок "безопасная гавань" ("safe harbor"), представленных в этих разделах. Данные утверждения могут быть определены по таким выражениям как "ожидать", "верить", "продолжать", "могут", "оценивать", "предполагать", "намереваться", "планировать", "потенциальный", "предсказывать", "прогнозировать", "будут" и другим выражениям со сходным значением, носящим прогностический характер. Кроме того, все подразумеваемые предположения также являются заявления прогнозного характера. Подобные заявления включают, в том числе, заявления относительно определенных целей и ожиданий Visa по величине скорректированной прибыли на одну акцию, выручке, скорректированной норме прибыли и потоку свободных денежных средств, а также уровню роста этих показателей и прочих финансовых показателей экономической деятельности компании.

По своей природе заявления прогнозного характера (i) действительны только на момент заявления, (ii) не являются гарантиями будущих показателей или результатов, (iii) подвержены ряду рисков и неопределенностей, которые сложно спрогнозировать или просчитать заранее. Поэтому действительные результаты могут существенно и в худшую сторону отличаться от прогнозов и ожиданий, представленных в этих заявлениях, в связи с рядом факторов, в том числе в связи с рисками, перечисленными в разделе "Факторы Риска" в нашем проспекте от 18 марта 2008 года, поданном в Федеральную комиссию США по ценным бумагам и биржам в соответствии с правилом Rule 424(b)(4) 19 марта 2008 года. Данные утверждения действительны только на момент публикации настоящего пресс-релиза, и мы не рекомендуем полагаться на такие заявления больше, чем это необходимо. Компания не планирует обновлять или пересматривать свои заявления прогнозного характера, если только это не потребуется в соответствии с Федеральным законом о ценных бумагах США или иными применимыми законами.